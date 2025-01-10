gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 08:07

Published 10 января, 08:07

Modified 10 января, 08:09

Updated 10 января, 08:09

Снеки

Аспирантка ОмГТУ запустила производство мяса, которое легко переваривается

10 января 2025, 08:07
Фото: gorod55.ru. Снеки
Предприниматель планирует выйти на большой рынок в течение нынешнего года.

Город55 обратил внимание, что в реестре юридических лиц 9 января появилась фирма «Суперснек». Основной вид деятельности организации: производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Руководителем и учредителем компании является аспирантка омского политеха Ксения Аракчеева.

Ксения Аракчеева занимается разработкой рецептур мясных продуктов. Она работает над повышением содержания белка в мясных снеках и обогащением сосисок витамином D.

«Уже начинаю производство. Также буду продолжать научную работу над самими снеками, чтобы сделать их максимально полезными — исследовать как они перевариваются и какие полезные свойства несут, помимо известных уже», — рассказала предприниматель Городу55.
Фото: Предоставлено Городу55

Продукцию будет производить Торговый дом «Килограмм». Ксения Аракчеева также сообщила, что в нынешнем году планирует выйти на большой рынок, а начать реализацию собирается на маркетплейсах.

Ранее Город55 рассказывал, что в Называевске Омской области выставили на продажу предприятие по переработке мяса.

Подешевело на 6 млн. В Называевске выставили на продажу мясное производство
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Бизнес#Производство#Бизнес-новости#Еда#ОмГТУ#Мясные снеки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика