Аспирантка ОмГТУ запустила производство мяса, которое легко переваривается

Posted 10 января, 08:07
Published 10 января, 08:07
Modified 10 января, 08:09
Updated 10 января, 08:09
Город55 обратил внимание, что в реестре юридических лиц 9 января появилась фирма «Суперснек». Основной вид деятельности организации: производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Руководителем и учредителем компании является аспирантка омского политеха Ксения Аракчеева.
Ксения Аракчеева занимается разработкой рецептур мясных продуктов. Она работает над повышением содержания белка в мясных снеках и обогащением сосисок витамином D.
«Уже начинаю производство. Также буду продолжать научную работу над самими снеками, чтобы сделать их максимально полезными — исследовать как они перевариваются и какие полезные свойства несут, помимо известных уже», — рассказала предприниматель Городу55.
Продукцию будет производить Торговый дом «Килограмм». Ксения Аракчеева также сообщила, что в нынешнем году планирует выйти на большой рынок, а начать реализацию собирается на маркетплейсах.
Ранее Город55 рассказывал, что в Называевске Омской области выставили на продажу предприятие по переработке мяса.