Агент Шуми Бабаев рассказал, почему перестал работать с вратарем омского «Авангарда»

Напомним, что несколько дней назад «Авангард» в упорной борьбе победил на выезде у «Северстали». Игра завершилась со счетом 6:5 в серии буллитов. Самым результативным хоккеистом «ястребов» стал Никита Холодилин, он забросил две шайбы и реализовал решающий бросок после овертайма. Также в составе омской команды отличились Рид Буше, Семен Чистяков и Наиль Якупов.