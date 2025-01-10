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Posted 10 января, 10:27

Published 10 января, 10:27

Modified 10 января, 10:32

Updated 10 января, 10:32

Агент Шуми Бабаев рассказал, почему перестал работать с вратарем омского «Авангарда»

Агент Шуми Бабаев рассказал, почему перестал работать с вратарем омского «Авангарда»

10 января 2025, 10:27
Фото: ХК «Авангард» Омск.
Известный хоккейный агент заявил, что голкипер Никита Серебряков сам отказался от сотрудничества из-за методов работы Бабаева.

В развернутом интервью «Матч ТВ» хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, почему прекратил работу с вратарем «Авангарда» Никитой Серебряковым, который приехал в Омск после обмена со СКА в ноябре. Бабаев заявил, что хоккеист сам отказался от сотрудничества из-за методов его работы.

«Он предъявил мне за то, что я должен был договариваться с тренерами вратарей „Торпедо“, чтобы он там играл. Но в моем понимании игрок должен сам пробиваться. При всем этом я забрал его из „Торпедо“ в „Адмирал“, он переподписал контракт на хороших условиях», — передает слова Бабаева «Матч ТВ».

Сейчас интересы Серебрякова на рынке представляет агент Сергей Исаков. Бабаев отметил, что голкипер считает себя игроком топ-уровня и намерен играть в соответствующей команде, которая способна на завоевание трофеев.

Напомним, что несколько дней назад «Авангард» в упорной борьбе победил на выезде у «Северстали». Игра завершилась со счетом 6:5 в серии буллитов. Самым результативным хоккеистом «ястребов» стал Никита Холодилин, он забросил две шайбы и реализовал решающий бросок после овертайма. Также в составе омской команды отличились Рид Буше, Семен Чистяков и Наиль Якупов.

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