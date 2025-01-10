Агент Шуми Бабаев рассказал, почему перестал работать с вратарем омского «Авангарда»

Posted 10 января, 10:27
Published 10 января, 10:27
Modified 10 января, 10:32
Updated 10 января, 10:32
В развернутом интервью «Матч ТВ» хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, почему прекратил работу с вратарем «Авангарда» Никитой Серебряковым, который приехал в Омск после обмена со СКА в ноябре. Бабаев заявил, что хоккеист сам отказался от сотрудничества из-за методов его работы.
«Он предъявил мне за то, что я должен был договариваться с тренерами вратарей „Торпедо“, чтобы он там играл. Но в моем понимании игрок должен сам пробиваться. При всем этом я забрал его из „Торпедо“ в „Адмирал“, он переподписал контракт на хороших условиях», — передает слова Бабаева «Матч ТВ».
Сейчас интересы Серебрякова на рынке представляет агент Сергей Исаков. Бабаев отметил, что голкипер считает себя игроком топ-уровня и намерен играть в соответствующей команде, которая способна на завоевание трофеев.
Напомним, что несколько дней назад «Авангард» в упорной борьбе победил на выезде у «Северстали». Игра завершилась со счетом 6:5 в серии буллитов. Самым результативным хоккеистом «ястребов» стал Никита Холодилин, он забросил две шайбы и реализовал решающий бросок после овертайма. Также в составе омской команды отличились Рид Буше, Семен Чистяков и Наиль Якупов.