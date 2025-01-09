Змеи на выбор: в Омске продают главный символ 2025 года

Posted 9 января, 09:36
Published 9 января, 09:36
Modified 9 января, 09:38
Updated 9 января, 09:38
После новогодних праздников на сайте объявлений стали появляться предложения о продаже змей. По восточному календарю, это животное является символом 2025 года.
Самая дорога рептилия стоит 35 тысяч — такую цену выставили за королевскую змею с террариумом. Некоторые продавцы указывают в описании, что змей приобретали в качестве подарка (видимо, на Новый год), но в качестве домашних питомцев они не прижились в семье.
Кроме того, например, за 8 тысяч продают калифорнийскую краснобокую подвязочную змею, за 9 тысяч — маисового полоза. В объявлениях указано, что в продаже также имеется все необходимое для содержания таких питомцев: террариумы, термоковрики, миски, укрытия, влажные камеры для рептилий.
Все предложения были размещены в начале января.