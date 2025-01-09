Змеи на выбор: в Омске продают главный символ 2025 года

Кроме того, например, за 8 тысяч продают калифорнийскую краснобокую подвязочную змею, за 9 тысяч — маисового полоза. В объявлениях указано, что в продаже также имеется все необходимое для содержания таких питомцев: террариумы, термоковрики, миски, укрытия, влажные камеры для рептилий.



Все предложения были размещены в начале января.