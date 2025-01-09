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Posted 9 января, 09:36

Published 9 января, 09:36

Modified 9 января, 09:38

Updated 9 января, 09:38

Омичи после Нового года начали массово продавать змей

Змеи на выбор: в Омске продают главный символ 2025 года

9 января 2025, 09:36
Фото: 1MI.

Омичи после Нового года начали массово продавать змей

За самую дорогую просят 35 тысяч рублей.

После новогодних праздников на сайте объявлений стали появляться предложения о продаже змей. По восточному календарю, это животное является символом 2025 года.

Самая дорога рептилия стоит 35 тысяч — такую цену выставили за королевскую змею с террариумом. Некоторые продавцы указывают в описании, что змей приобретали в качестве подарка (видимо, на Новый год), но в качестве домашних питомцев они не прижились в семье.

Змей продают по разным ценам
Змей продают по разным ценам
Змей продают по разным ценам. Фото: Авито

Кроме того, например, за 8 тысяч продают калифорнийскую краснобокую подвязочную змею, за 9 тысяч — маисового полоза. В объявлениях указано, что в продаже также имеется все необходимое для содержания таких питомцев: террариумы, термоковрики, миски, укрытия, влажные камеры для рептилий.

Все предложения были размещены в начале января.

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#Ольга Скворцова#Омск#Новый год#Продажа#Новогодние праздники
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