Затопленные дачи в Осташково: кто виноват — природа или ТЭЦ-5? О чем говорят эксперты

Уровень воды в золоотвале оказался значительно выше уровня грунтовых вод вне его территории, что вызвало их подъем. Так, с момента постройки золоотвала в 2009 году уровень грунтовых вод поднялся на 3–5 метров. По данным в октябре прошлого года — еще на 0,7–2 метра. Это приводит к постоянному затоплению низких участков территории, особенно на севере и востоке, которые превращаются в заболоченные зоны. В отчете отмечено, что причины подтоплений связаны как с природными особенностями (низкий рельеф, плохо проницаемые глинистые грунты), так и с техногенными факторами.