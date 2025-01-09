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Posted 9 января, 03:29

Published 9 января, 03:29

Modified 9 января, 03:31

Updated 9 января, 03:31

Стало известно, что привело к затоплению омского Осташково

Затопленные дачи в Осташково: кто виноват — природа или ТЭЦ-5? О чем говорят эксперты

9 января 2025, 03:29
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.

Стало известно, что привело к затоплению омского Осташково

Геологическое исследование показало неожиданные результаты.

Вокруг золоотвала ТЭЦ-5, принадлежащего АО «ТГК-11», было проведено обследование территории. Исследования выполнялись АО «Омская геологоразведочная экспедиция» (ОГРЭ) по заказу компании «ТГК-11». Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на документ.

Специалисты изучили состояние территорий, провели замеры уровня грунтовых и поверхностных вод, взяли пробы для лабораторного анализа, а также проверили техническое состояние скважин на территории золоотвала. В результате выяснилось, что поверхностный сток вокруг золоотвала формируется в основном из-за дождей и таяния снега. Воды стекают в район золоотвала с западной стороны (через дачные участки Осташково) и с юга (через тоннель под Транссибирской магистралью). Золоотвал занимает половину низины, что уменьшило объем ее чаши и в годы с обильными осадками привело к затоплению прилегающих участков.

Уровень воды в золоотвале оказался значительно выше уровня грунтовых вод вне его территории, что вызвало их подъем. Так, с момента постройки золоотвала в 2009 году уровень грунтовых вод поднялся на 3–5 метров. По данным в октябре прошлого года — еще на 0,7–2 метра. Это приводит к постоянному затоплению низких участков территории, особенно на севере и востоке, которые превращаются в заболоченные зоны. В отчете отмечено, что причины подтоплений связаны как с природными особенностями (низкий рельеф, плохо проницаемые глинистые грунты), так и с техногенными факторами.

Для уточнения влияния золоотвала на ситуацию требуется проведение дополнительных исследований, включая проверку трубопроводов на водосборной территории и расширение сети наблюдательных скважин. Это позволит вести долгосрочный мониторинг грунтовых вод и их изменений под воздействием природных и антропогенных факторов.

«На момент проведения работ источников затопления, подтопления (порывов наземных и подземных коммуникаций) на территории вокруг золоотвала СП „ТЭЦ-5“ не выявлено. Не исключено наличие источников затопления (подтопления) за границами обследуемой территории. Для определения степени влияния, факторов антропогенного характера (производственной и непроизводственной деятельности) необходимо проведение дополнительных мероприятий», — сообщается в отчете.

Напомним, летом жители дачного микрорайона Осташково столкнулись с серьезными подтоплениями. Дачники считают, что причиной повышения уровня воды стали сливы с золоотвала ТЭЦ-5. Из-за затоплений режим повышенной готовности ввели не только в Осташково, но и в соседних населенных пунктах — селах Ульяновка и Морозовка Омского района.

Однако гендиректор «ТГК-11» Олег Хилько заявил, что золоотвал ТЭЦ-5 не связан с подтоплением. По его словам, проведенные экспертизы не выявили утечек с территории золоотвала, а результаты проб воды это подтверждают.

В ТГК-11 заявили, что из-за подтопления золоотвала может остановиться ТЭЦ-5
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Экспертиза#ТГК-11#Затопление#Мониторинг#Подтопления#ТЭЦ-5#Грунтовые воды#Осташково
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