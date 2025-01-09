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Posted 9 января, 06:51

Published 9 января, 06:51

Modified 9 января, 07:09

Updated 9 января, 07:09

Затопленный фитнес-клуб потребовал 64,9 млн рублей у «Омскводоканала»

Засор коллектора привел к затоплению омского фитнес-клуба на 64,9 млн рублей

9 января 2025, 06:51
Фото: 1MI.

Затопленный фитнес-клуб потребовал 64,9 млн рублей у «Омскводоканала»

Вода затопила подвальное помещение торгового комплекса в Ленинском округе.

В Арбитражном суде Омской области рассматривается иск от владельца фитнес-клуба The Fitness Arena Виталия Задорожного к АО «Омскводоканал» и департаменту имущественных отношений городской администрации. Предприниматель требует компенсацию ущерба в размере 64 930 825 рублей после потопа в фитнес-клубе. Соответствующий документ опубликован в системе «Электронное правосудие».

Засор на коллекторе в Ленинском округе привел к затоплению подвала торгового комплекса «ПароPlaza», где расположен клуб. В результате оказались поврежденными дорогие тренажеры, а клуб пришлось закрывать на несколько месяцев для восстановления. Коллектор находится в аренде у «Омскводоканала», а его реконструкция планируется только в будущем.

Представители компании признали повреждения имущества, но на досудебную претензию не ответили, что вынудило предпринимателя подать иск. Ожидаются результаты экспертизы, которая установит связь между затоплением и состоянием коллектора.

Напомним, коммунальная авария произошла 15 апреля прошлого года. Тогда канализационные трубы в подвале не выдержали давления и разорвались.

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#Диана Рязанцева#Омск#Иск#Аренда#Потоп#Торговый комплекс#Экспертиза#Ущерб#Коммунальная авария
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