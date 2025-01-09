Засор коллектора привел к затоплению омского фитнес-клуба на 64,9 млн рублей

Posted 9 января, 06:51
Published 9 января, 06:51
Modified 9 января, 07:09
Updated 9 января, 07:09
В Арбитражном суде Омской области рассматривается иск от владельца фитнес-клуба The Fitness Arena Виталия Задорожного к АО «Омскводоканал» и департаменту имущественных отношений городской администрации. Предприниматель требует компенсацию ущерба в размере 64 930 825 рублей после потопа в фитнес-клубе. Соответствующий документ опубликован в системе «Электронное правосудие».
Засор на коллекторе в Ленинском округе привел к затоплению подвала торгового комплекса «ПароPlaza», где расположен клуб. В результате оказались поврежденными дорогие тренажеры, а клуб пришлось закрывать на несколько месяцев для восстановления. Коллектор находится в аренде у «Омскводоканала», а его реконструкция планируется только в будущем.
Представители компании признали повреждения имущества, но на досудебную претензию не ответили, что вынудило предпринимателя подать иск. Ожидаются результаты экспертизы, которая установит связь между затоплением и состоянием коллектора.
Напомним, коммунальная авария произошла 15 апреля прошлого года. Тогда канализационные трубы в подвале не выдержали давления и разорвались.