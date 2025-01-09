Засор коллектора привел к затоплению омского фитнес-клуба на 64,9 млн рублей

Засор на коллекторе в Ленинском округе привел к затоплению подвала торгового комплекса «ПароPlaza», где расположен клуб. В результате оказались поврежденными дорогие тренажеры, а клуб пришлось закрывать на несколько месяцев для восстановления. Коллектор находится в аренде у «Омскводоканала», а его реконструкция планируется только в будущем.