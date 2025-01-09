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Posted 9 января, 04:43

Published 9 января, 04:43

Modified 9 января, 04:45

Updated 9 января, 04:45

Омичам объяснили, закроют ли школы из-за нового китайского вируса

Закрытие омских школ из-за нового китайского вируса: что говорят власти

9 января 2025, 04:43
Фото: 1MI.

Омичам объяснили, закроют ли школы из-за нового китайского вируса

На данный момент в России не зафиксировано обращений от участников образовательного процесса, касающихся метапневмовируса.

Пресс-служба министерства образования Омской области сообщила, что в образовательных учреждениях региона не планируется вводить ограничения из-за метапневмовируса, вспышка которого была зафиксирована в начале января 2025 года в Китае. Ведомство уточняет, что ситуация находится под контролем, а мониторинг эпидемиологической обстановки ведет минпросвещения России на ежедневной основе.

«Российская образовательная система демонстрирует высокую готовность к различным вызовам — это опыт, накопленный во время пандемии коронавируса 2020 года. Все образовательные учреждения полностью оборудованы всем необходимым и готовы к любому развитию ситуации», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Охрана здоровья обучающихся регулируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а образовательные организации регулярно проводят санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия.

Стоит отметить, что за первую неделю 2025 года в Омской области не было госпитализированных с коронавирусом, однако было выявлено 40 случаев заболевания. Летальных исходов за этот период в регионе не зарегистрировано.

Кроме того, 27 декабря 2024 года губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до конца зимы.

Без смертей: в Омской области за неделю выявили 40 случаев заражения коронавирусом
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#Диана Рязанцева#Образование#Омск#Омская область#Госпитализация#Пандемия#Режим повышенной готовности#Школы
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