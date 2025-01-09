Закрытие омских школ из-за нового китайского вируса: что говорят власти

Posted 9 января, 04:43
Published 9 января, 04:43
Modified 9 января, 04:45
Updated 9 января, 04:45
Пресс-служба министерства образования Омской области сообщила, что в образовательных учреждениях региона не планируется вводить ограничения из-за метапневмовируса, вспышка которого была зафиксирована в начале января 2025 года в Китае. Ведомство уточняет, что ситуация находится под контролем, а мониторинг эпидемиологической обстановки ведет минпросвещения России на ежедневной основе.
«Российская образовательная система демонстрирует высокую готовность к различным вызовам — это опыт, накопленный во время пандемии коронавируса 2020 года. Все образовательные учреждения полностью оборудованы всем необходимым и готовы к любому развитию ситуации», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Охрана здоровья обучающихся регулируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а образовательные организации регулярно проводят санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия.
Стоит отметить, что за первую неделю 2025 года в Омской области не было госпитализированных с коронавирусом, однако было выявлено 40 случаев заболевания. Летальных исходов за этот период в регионе не зарегистрировано.
Кроме того, 27 декабря 2024 года губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до конца зимы.