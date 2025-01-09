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Posted 9 января, 07:07

Published 9 января, 07:07

Modified 9 января, 07:16

Updated 9 января, 07:16

Омичам рассказали, что становилось причиной пожаров в новогодние праздники

За новогодние каникулы в Омской области из-за пожаров погиб один человек

9 января 2025, 07:07
Фото: МЧС России.

Омичам рассказали, что становилось причиной пожаров в новогодние праздники

В прошлом году количество пожаров было больше.

В Омской области в новогодние праздники произошло 57 пожаров, сообщили в МЧС региона. Один человек погиб, а еще один получил травмы.

Основные причины возгораний включают неосторожное обращение с огнем, что стало причиной 28 пожаров, неправильное использование и эксплуатацию электрооборудования — 15 случаев, проблемы с печами — 7 возгораний, и 3 пожара были связаны с транспортными средствами.

По сравнению с тем же периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 23%. Напомним, в новогоднюю ночь в Октябрьском округе Омска загорелся балкон. К счастью, обошлось без пострадавших.

Новогодний переполох: ночью в омской многоэтажке вспыхнул балкон
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Пожары#МЧС#Электрооборудование#Балкон#Новогодние праздники#Печи
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