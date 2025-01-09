За новогодние каникулы в Омской области из-за пожаров погиб один человек

Posted 9 января, 07:07
Published 9 января, 07:07
Modified 9 января, 07:16
Updated 9 января, 07:16
В Омской области в новогодние праздники произошло 57 пожаров, сообщили в МЧС региона. Один человек погиб, а еще один получил травмы.
Основные причины возгораний включают неосторожное обращение с огнем, что стало причиной 28 пожаров, неправильное использование и эксплуатацию электрооборудования — 15 случаев, проблемы с печами — 7 возгораний, и 3 пожара были связаны с транспортными средствами.
По сравнению с тем же периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 23%. Напомним, в новогоднюю ночь в Октябрьском округе Омска загорелся балкон. К счастью, обошлось без пострадавших.