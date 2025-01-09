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Posted 9 января, 13:20

Published 9 января, 13:20

Modified 9 января, 14:06

Updated 9 января, 14:06

Выбросы, миграция и новый срок сдачи бульвара Архитекторов. Омск сегодня

Выбросы, миграция и новый срок сдачи бульвара Архитекторов. Омск сегодня

9 января 2025, 13:20
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Концентрация выбросов в воздухе Омска превысила нормы в 5,5 раз

Накануне, 8 января, концентрация взвешенных частиц в воздухе в Омске превысила предельную концентрацию в 5,5 раз. Об этом сообщили в региональном минприроды. Омичи жалуются на непритяный запах и серый пепел на окнах квартир и автомобилях.

«Смрад стоит жуткий». В воздухе Омска зашкалила концентрация вредных веществ
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Новость № 2. В Омской области в прошлом году сократилось число местных жителей

Росстат опубликовал данные о миграции населения за январь–октябрь 2024 года. За этот период в Омскую область приехали 29 144 человека, а уехали — 31 397. Миграционная убыль составила 2 253 человека. Для сравнения, в 2023 году убыль составила 4 547 человек.

В целом в России с января по октябрь наблюдался прирост населения. В страну прибыло почти 3,3 млн человек, убыло — 2,9 млн. Миграция показала прирост почти в 334 тысячи человек.

В Омской области сократилось число жителей. Рассказываем, куда делись люди
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Новость № 3. Стало известно, когда в Омске откроется бульвар Архитекторов

В мэрии Омска рассказали, когда после капитального ремонта откроется бульвар Архитекторов. Новая дата — август 2025 года. В администрации объяснили, что сроки сдвинулись из-за «особенностей финансирования и дополнительных работ». Напомним, что изначально бульвар планировали сдать в декабре 2024 года.

В мэрии Омска назвали новую дату открытия бульвара Архитекторов
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#Евгений Игишев#Экология#Омск#Выбросы#Минприроды#Капитальный ремонт#Миграция#Администрация#Итоги дня#Росстат#Бульвар Архитекторов
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