Выбросы, миграция и новый срок сдачи бульвара Архитекторов. Омск сегодня

Накануне, 8 января, концентрация взвешенных частиц в воздухе в Омске превысила предельную концентрацию в 5,5 раз. Об этом сообщили в региональном минприроды. Омичи жалуются на непритяный запах и серый пепел на окнах квартир и автомобилях.