Выбросы, миграция и новый срок сдачи бульвара Архитекторов. Омск сегодня

Posted 9 января, 13:20
Published 9 января, 13:20
Modified 9 января, 14:06
Updated 9 января, 14:06
Новость № 1. Концентрация выбросов в воздухе Омска превысила нормы в 5,5 раз
Накануне, 8 января, концентрация взвешенных частиц в воздухе в Омске превысила предельную концентрацию в 5,5 раз. Об этом сообщили в региональном минприроды. Омичи жалуются на непритяный запах и серый пепел на окнах квартир и автомобилях.
Новость № 2. В Омской области в прошлом году сократилось число местных жителей
Росстат опубликовал данные о миграции населения за январь–октябрь 2024 года. За этот период в Омскую область приехали 29 144 человека, а уехали — 31 397. Миграционная убыль составила 2 253 человека. Для сравнения, в 2023 году убыль составила 4 547 человек.
В целом в России с января по октябрь наблюдался прирост населения. В страну прибыло почти 3,3 млн человек, убыло — 2,9 млн. Миграция показала прирост почти в 334 тысячи человек.
Новость № 3. Стало известно, когда в Омске откроется бульвар Архитекторов
В мэрии Омска рассказали, когда после капитального ремонта откроется бульвар Архитекторов. Новая дата — август 2025 года. В администрации объяснили, что сроки сдвинулись из-за «особенностей финансирования и дополнительных работ». Напомним, что изначально бульвар планировали сдать в декабре 2024 года.