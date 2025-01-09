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Posted 9 января, 08:46

Published 9 января, 08:46

Modified 9 января, 08:48

Updated 9 января, 08:48

«Всем не угодишь»: омичи высказались о реверсивном движении на мосту у Телецентра

«Всем не угодишь»: омичи высказались о реверсивном движении на мосту у Телецентра

9 января 2025, 08:46
Фото: 1MI.
Многие омичи снова оказались недовольны.

Реверсивное движение на мосту у Телецентра, где идет дорогостоящий капитальный ремонт, начало полноценно работать уже 8 января — на день раньше запланированного срока. Ранее мы подробно писали, как работает реверс.

В четверг, 9 января, наступил первый официальный рабочий день после январских праздников. Этим же утром Омск сковали большие пробки. Многие горожане виной происходящему назвали введение реверсивного движения. Омичи активно оставляли комментарии на различных онлайн-картах. Публикуем мнения жителей о введенном реверсе.

«Одно не понимаю: до ввода реверсивного движения было две полосы и пробок нет. А сейчас есть!»;
«Еще хуже стало!»;
«Ну что, довольны реверсивным движением, все кто просил? Классно вам?»;
«Реверсивное движение должно быть по обстоятельствам. Видят огромная пробка, включили светофор и все»;
«Счастливых голодных игр!»;
«Сейчас больше недоволен левый берег, но из-за пробки на правом было даже в центр не проехать. Всем не угодишь»;
«Была речь о грамотном включении светофоров, а не по какому-то „расписанию“. Видят пробка в одну сторону — пустили две полосы, где меньше машин — одну полосу. А эти непонятные переключения то на 105 минут, то на 270, конечно, сделали только хуже»;
«Просто реверс не должен работать по расписанию, суть реверса разгружать направления по загруженности, а так сразу было понятно, что ничего не изменится»;
«Все отлично, надо просто не за 15 минут на работу выезжать, как привыкли. К тому же, время есть с 6:30 до 8:15 + несколько десятков минут, пока все зеленое. Ну или по альтернативному метромосту»;
«Загруженность направлений и учтена в расписании. Если посмотреть на него внимательно, то как раз так и сделано. Нельзя часто переключать полосу, потому что перед переключением необходимо сначала освободить полосу, а это занимает время».
На мосту у Телецентра в Омске образовался серьезный затор в день открытия реверса
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#Ольга Скворцова#Пробки#Омск#Капитальный ремонт#Телецентр#Реверсивное движение
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