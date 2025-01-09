Волонтеры «Газпромнефть-СМ» оснастили омский детдом полезной бытовой техникой

Posted 9 января, 06:30
Published 9 января, 06:30
Modified 9 января, 06:30
Updated 9 января, 06:30
Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» поучаствовали в социальном проекте «Энергия добра», направленном на поддержку детских учреждений. Работники всех производственных площадок вместе с детьми подготовили своими руками елочные игрушки, которые и стали лотами благотворительного аукциона. Вырученные от проведенного аукциона средства потратили на бытовую технику и улучшение социально-бытовой инфраструктуры омского Дома детства.
Ценную помощь получил Дом Детства имени Г. М. Кравцова, воспитанниками которого являются 40 ребят от 3 до 17 лет. Все они остались без родителей. Благодаря волонтерам в каждой группе появились бытовая техника и комплекты посуды. Теперь у всех воспитанников под присмотром опытных педагогов будет возможность осваивать навыки готовки и учиться другим необходимым для самостоятельной жизни занятиям. Немного ранее компания поспособствовала обновлению помещений Дома детства, а также провела для подопечных творческие мастер-классы.
«С каждым годом в социальные проекты нашей компании вовлекается все больше сотрудников в разных городах. Они не только присоединяются к действующим акциям, но и создают собственные волонтерские проекты. Значительная часть этой общей энергии направлена на детей, которым очень нужны поддержка, забота и внимание взрослых. Делая добро для других, мы помогаем преумножать его в окружающем мире», — отметил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
Директор Дома детства имени Кравцова Наталья Гриньке подчеркнула, как важно детям ощущать человеческое участие, тепло сердец и помощь, которая напрямую сказывается на качества подготовки воспитанников к самостоятельной жизни.
«Благодаря поддержке сотрудников „Газпромнефть-СМ“ дети смогут приобрести больше навыков, которые необходимы в быту каждый день. Это не только их будущая успешная социализация, но и пример того, какими неравнодушными к другим они могут стать сами», — добавила Наталья Гриньке.
Проект «Энергия добра» — лишь частичка масштабной социальной работы, проводимой «Газпромнефть-СМ» в регионах своей деятельности в рамках программы социнвестиций «Родные города». Например, в Омске волонтерами постоянно организуются сессии арт-терапии для пациентов гематологического отделения Областной детской клинической больницы, спортпраздники для детей с особенностями здоровья. А в конце 2023 года компания выступила партнером первого джазового фестиваля-конкурса в городе Фрязино для более 100 юных исполнителей и помогла открыть новый концертный зал для его проведения.