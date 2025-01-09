Волонтеры «Газпромнефть-СМ» оснастили омский детдом полезной бытовой техникой

Ценную помощь получил Дом Детства имени Г. М. Кравцова, воспитанниками которого являются 40 ребят от 3 до 17 лет. Все они остались без родителей. Благодаря волонтерам в каждой группе появились бытовая техника и комплекты посуды. Теперь у всех воспитанников под присмотром опытных педагогов будет возможность осваивать навыки готовки и учиться другим необходимым для самостоятельной жизни занятиям. Немного ранее компания поспособствовала обновлению помещений Дома детства, а также провела для подопечных творческие мастер-классы.