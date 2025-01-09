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Posted 9 января, 05:46

Published 9 января, 05:46

Modified 9 января, 06:20

Updated 9 января, 06:20

Виталий Хоценко проверил запуск реверса на ремонтируемом мосту у Телецентра

Виталий Хоценко проверил запуск реверса на ремонтируемом мосту у Телецентра

9 января 2025, 05:46
Фото: Сергей Мельников.
Нововведение действует с 8 января.

В Омске открылось реверсивное движение на ремонтируемом мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Средняя полоса теперь используется для движения как в направлении Левобережья, так и правого берега в зависимости от сигнала светофора. Напомним, капитальный ремонт моста у омского Телецентра ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В первый рабочий день после праздников запуск реверса проверил губернатор региона Виталий Хоценко.

«Как и договаривались, в первый рабочий день года на мосту им. 60-летия ВЛКСМ, капитальный ремонт которого ведем в рамках президентского национального проекта „Безопасные качественные дороги“, организовали реверсивное движение. Теперь в утренние часы работает две полосы с левого берега, а в вечернее время — с правого. Реверсивная модель помогает оперативно и гибко реагировать на дорожную ситуацию», — отметил глава региона.
Ранее в Омске такого опыта организации движения не было
Ранее в Омске такого опыта организации движения не было
Ранее в Омске такого опыта организации движения не было

Также Хоценко поставил задачу мэрии и подрядчику, чтобы уборка участка от снега производилась оперативно.

Напомним, ограничения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ начали действовать с 30 ноября, когда стартовала активная фаза капремонта. Кроме замены опорных частей моста, тротуарных консолей, бордюров и ограждений, благоустройства прилегающих территорий, важной частью работ станет обновление трубопровода тепловой сети, который находится внутри моста.

Омичам объяснили, как проезжать ремонтируемый мост у Телецентра с 9 января
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#Ольга Скворцова#Ремонт#Омск#Мост#Капитальный ремонт#Уборка снега#Безопасные качественные дороги#Виталий Хоценко#Реверсивное движение#Тепловая сеть
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