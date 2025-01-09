Виталий Хоценко проверил запуск реверса на ремонтируемом мосту у Телецентра

В Омске открылось реверсивное движение на ремонтируемом мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Средняя полоса теперь используется для движения как в направлении Левобережья, так и правого берега в зависимости от сигнала светофора. Напомним, капитальный ремонт моста у омского Телецентра ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».