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Posted 9 января, 07:27

Published 9 января, 07:27

Modified 9 января, 08:28

Updated 9 января, 08:28

В Омской области простились с бойцом СВО, у которого остался несовершеннолетний сын

В Омской области простились с бойцом СВО, у которого остался несовершеннолетний сын

9 января 2025, 07:27
Фото: 1MI.
50-летний мужчина заключил контракт добровольно.

В Москаленском районе Омской области с воинскими почестями простились с Андреем Пупыкиным, который отдал свою жизнь, участвуя в специальной военной операции. В паблике «Единая Россия Москаленское МО» сообщили, что мужчина погиб 7 ноября 2024 года в боях за Селидово, героически защищая интересы Родины.

Андрей Пупыкин родился 29 июня 1974 года в городе Чарджоу Туркменской ССР, где окончил 9 классов. В 1990 году он вместе с мамой и младшим братом переехал в Россию. Выпускник Москаленского СПТУ-29, он освоил профессию механизатора, проходил срочную службу в армии в 1993–1995 годах. Затем трудился вахтовым методом и в МУП «Коммунальник». У 50-летнего мужчины остался несовершеннолетний сын.

В августе 2023 года Андрей Пупыкин добровольно заключил контракт с министерством обороны России и присоединился к СВО в качестве стрелка мотострелкового полка.

Церемония прощания прошла при участии казаков Сибирского казачьего войска, которые отдали последнюю дань уважения героическому земляку.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Казаки#Военная операция
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