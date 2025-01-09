В Омской области простились с бойцом СВО, у которого остался несовершеннолетний сын

Андрей Пупыкин родился 29 июня 1974 года в городе Чарджоу Туркменской ССР, где окончил 9 классов. В 1990 году он вместе с мамой и младшим братом переехал в Россию. Выпускник Москаленского СПТУ-29, он освоил профессию механизатора, проходил срочную службу в армии в 1993–1995 годах. Затем трудился вахтовым методом и в МУП «Коммунальник». У 50-летнего мужчины остался несовершеннолетний сын.