В Омской области простились с бойцом СВО, у которого остался несовершеннолетний сын

Posted 9 января, 07:27
Published 9 января, 07:27
Modified 9 января, 08:28
Updated 9 января, 08:28
В Москаленском районе Омской области с воинскими почестями простились с Андреем Пупыкиным, который отдал свою жизнь, участвуя в специальной военной операции. В паблике «Единая Россия Москаленское МО» сообщили, что мужчина погиб 7 ноября 2024 года в боях за Селидово, героически защищая интересы Родины.
Андрей Пупыкин родился 29 июня 1974 года в городе Чарджоу Туркменской ССР, где окончил 9 классов. В 1990 году он вместе с мамой и младшим братом переехал в Россию. Выпускник Москаленского СПТУ-29, он освоил профессию механизатора, проходил срочную службу в армии в 1993–1995 годах. Затем трудился вахтовым методом и в МУП «Коммунальник». У 50-летнего мужчины остался несовершеннолетний сын.
В августе 2023 года Андрей Пупыкин добровольно заключил контракт с министерством обороны России и присоединился к СВО в качестве стрелка мотострелкового полка.
Церемония прощания прошла при участии казаков Сибирского казачьего войска, которые отдали последнюю дань уважения героическому земляку.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.