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Posted 9 января, 06:18

Published 9 января, 06:18

Modified 9 января, 06:25

Updated 9 января, 06:25

В Омске вынесли приговор участникам схемы с «бесплатными» медицинскими услугами

В Омске вынесли приговор участникам схемы с «бесплатными» медицинскими услугами

9 января 2025, 06:18
Фото: 1MI.
Организатор преступной деятельности находится в федеральном розыске.

В Омске вынесли приговор 15 участникам преступной группы за мошенничество, в ходе которого они обманули 79 человек на сумму более 7,5 млн рублей.

Прокуратура Омской области сообщает, что с 2014 по 2017 год организаторы, используя фальшивые медицинские центры, убеждали граждан проходить «бесплатные» обследования, а затем продавали им дорогие абонементы на неэффективные процедуры. Однако вместо реальных медицинских манипуляций использовались простые бытовые приборы.

Суд приговорил пятерых виновных к лишению свободы на срок от 2 до 2,9 лет, а десять участников получили условное наказание от 1 года до 2 лет с испытательным сроком. В пользу пострадавших взыскано более 2,2 млн рублей.

Напомним, в конце 2024 года по этому делу на скамье подсудимых оказались 14 женщин в возрасте от 28 до 60 лет и один 31-летний мужчина.

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#Диана Рязанцева#Омск#Прокуратура#Суд#Мошенничество#Пострадавшие#Преступность#Приговор#Обман#Злоумышленники#Медицинские центры
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