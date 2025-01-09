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Posted 9 января, 06:23

Published 9 января, 06:23

Modified 9 января, 06:25

Updated 9 января, 06:25

На Королева и на 8-й Линии: в Омске ввели в эксплуатацию 2 «высотки»

В Омске ввели в эксплуатацию 2 многоэтажных дома

9 января 2025, 06:23
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста.

На Королева и на 8-й Линии: в Омске ввели в эксплуатацию 2 «высотки»

В каждом из зданий 128 квартир.

В первые дни 2025 года в Омске официально ввели в эксплуатацию сразу 2 многоэтажных дома. Они расположены в Октябрьском и Советском округах — на 8-й Линии и на проспекте Королева соответственно.

«Площадь многоэтажки 7 314,1 кв. м., — рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска о „высотке“ на 8-й Линии. — В ней 18 этажей, в том числе один подземный. Общее количество квартир — 128: 64 однокомнатные, 32 двухкомнатные и 32 трехкомнатные».

Построил этот дом специализированный застройщик «Строительно-монтажное управление-11 Стройбетон „Южное“». На Королева работы вел жилищно-строительный кооператив «Сады Наука». Общая площадь второго здания — 7 631,9 кв. м., в нем 20 этажей, включая 1 подземный, и тоже 128 квартир, а также 8 нежилых помещений.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Депарх
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