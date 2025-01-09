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Posted 9 января, 08:45

Published 9 января, 08:45

Modified 9 января, 08:47

Updated 9 января, 08:47

Авария произошла недалеко от остановка «Академия транспорта»

В Омске на Карла Маркса столкнулись автобус и легковушка: трое пострадали

9 января 2025, 08:45
Фото: Прокуратура Омской области. Авария произошла недалеко от остановка «Академия транспорта»
Инцидентом уже заинтересовалась городская прокуратура.

В первый рабочий день 2025 года в Омске столкнулись пассажирский автобус и «Тойота Витц», за рулем которой была 35-летняя женщина. ДТП, как сообщили в омской полиции, произошло в 12.10 часов в районе здания на Карла Маркса, 18. Автобус, следовавший по маршруту №355, в итоге врезался в столб.

В момент аварии в салоне пассажирского транспорта было 16 человек, троим из них потребовалась помощь медиков. В больницу доставили мужчину и двух женщин.

Второй участник ДТП на Карла Маркса
Второй участник ДТП на Карла Маркса. Фото: Прокуратура Омской области

Предварительно, омичка за рулем «Тойоты» не предоставила преимущество в движении автобусу. Но окончательно все обстоятельства ДТП установят в ходе проверки. Контролировать ее ход будет городская прокуратура.

Ранее Город55 рассказывал о другой серьезной аварии. 7 января сотрудникам МЧС пришлось доставать зажатого в искореженной машине мужчину.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Транспорт#ДТП#Омск#Автобус#Пострадавшие#Новости
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