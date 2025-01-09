В Омске на Карла Маркса столкнулись автобус и легковушка: трое пострадали

В первый рабочий день 2025 года в Омске столкнулись пассажирский автобус и «Тойота Витц», за рулем которой была 35-летняя женщина. ДТП, как сообщили в омской полиции, произошло в 12.10 часов в районе здания на Карла Маркса, 18. Автобус, следовавший по маршруту №355, в итоге врезался в столб.