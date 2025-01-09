В Омске на Карла Маркса столкнулись автобус и легковушка: трое пострадали

Posted 9 января, 08:45
Published 9 января, 08:45
Modified 9 января, 08:47
Updated 9 января, 08:47
В первый рабочий день 2025 года в Омске столкнулись пассажирский автобус и «Тойота Витц», за рулем которой была 35-летняя женщина. ДТП, как сообщили в омской полиции, произошло в 12.10 часов в районе здания на Карла Маркса, 18. Автобус, следовавший по маршруту №355, в итоге врезался в столб.
В момент аварии в салоне пассажирского транспорта было 16 человек, троим из них потребовалась помощь медиков. В больницу доставили мужчину и двух женщин.
Предварительно, омичка за рулем «Тойоты» не предоставила преимущество в движении автобусу. Но окончательно все обстоятельства ДТП установят в ходе проверки. Контролировать ее ход будет городская прокуратура.
Ранее Город55 рассказывал о другой серьезной аварии. 7 января сотрудникам МЧС пришлось доставать зажатого в искореженной машине мужчину.