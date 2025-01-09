В мэрии Омска назвали новую дату открытия бульвара Архитекторов

Напомним, что изначально бульвар планировали сдать в декабре 2024 года, однако из-за ошибок в проекте и недостаточного финансирования сроки сдвинулись. Стоимость реконструкции при этом увеличилась более чем на 300 млн рублей. Работы ведет компания «Стройтраст». Эта же фирма занимается ремонтом моста у Телецентра.