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Posted 9 января, 11:36

Published 9 января, 11:36

Modified 9 января, 12:59

Updated 9 января, 12:59

Бульвар должны были сдать в декабре 2024 года

В мэрии Омска назвали новую дату открытия бульвара Архитекторов

9 января 2025, 11:36
Фото: 1MI. Бульвар должны были сдать в декабре 2024 года
В администрации объяснили, что сроки сдвинулись из-за «особенностей финансирования и дополнительных работ».

В мэрии Омска рассказали, когда после капитального ремонта откроется бульвар Архитекторов. Комментарий от администрации появился под одним из постов паблика Города55 ВКонтакте.

«По причине особенностей финансирования и дополнительных работ, выявленных в процессе реконструкции бульвара Архитекторов, с подрядчиком подписано дополнительное соглашение на оставшиеся работы, в том числе благоустройство прилегающей территории. Срок завершения работ и возобновления движения по дороге — август 2025 года», — рассказали в мэрии.

Напомним, что изначально бульвар планировали сдать в декабре 2024 года, однако из-за ошибок в проекте и недостаточного финансирования сроки сдвинулись. Стоимость реконструкции при этом увеличилась более чем на 300 млн рублей. Работы ведет компания «Стройтраст». Эта же фирма занимается ремонтом моста у Телецентра.

Вновь перенос сроков. Ремонт бульвара Архитекторов продлили еще на год
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#Евгений Игишев#Омск#Благоустройство#Реконструкция#Подрядчик#Новости#Дорога#Бульвар Архитекторов
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