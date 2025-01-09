В мэрии Омска назвали новую дату открытия бульвара Архитекторов

Posted 9 января, 11:36
Published 9 января, 11:36
Modified 9 января, 12:59
Updated 9 января, 12:59
В мэрии Омска рассказали, когда после капитального ремонта откроется бульвар Архитекторов. Комментарий от администрации появился под одним из постов паблика Города55 ВКонтакте.
«По причине особенностей финансирования и дополнительных работ, выявленных в процессе реконструкции бульвара Архитекторов, с подрядчиком подписано дополнительное соглашение на оставшиеся работы, в том числе благоустройство прилегающей территории. Срок завершения работ и возобновления движения по дороге — август 2025 года», — рассказали в мэрии.
Напомним, что изначально бульвар планировали сдать в декабре 2024 года, однако из-за ошибок в проекте и недостаточного финансирования сроки сдвинулись. Стоимость реконструкции при этом увеличилась более чем на 300 млн рублей. Работы ведет компания «Стройтраст». Эта же фирма занимается ремонтом моста у Телецентра.