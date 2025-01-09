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Posted 9 января, 02:36

Published 9 января, 02:36

Modified 9 января, 02:48

Updated 9 января, 02:48

В гинекологической больнице Омска сменился главврач

В гинекологической больнице Омска сменился главврач

9 января 2025, 02:36
Фото: Министерство здравоохранения Омской области.
Пост главного врача был вакантным, после того как Ольга Богданова перешла работать в региональное министерство здравоохранения.

В омской гинекологической больнице на улице 22-го Партсъезда в Амурском поселке произошли изменения в руководстве. Главным врачом стала Ольга Кубиц, которая ранее исполняла обязанности руководителя. Городу55 подтвердили информацию в минздраве Омской области.

Ольга Кубиц — опытный акушер-гинеколог с высшей квалификационной категорией и стажем работы 26 лет. В 1998 году она окончила ОмГМУ по специальности «Лечебное дело», а затем завершила обучение в интернатуре по акушерству и гинекологии. Регулярно повышает квалификацию, проходя специализированные курсы.

Кубиц занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний женской репродуктивной системы, включая инфекционные, вирусные и гормональные нарушения. Также она специализируется на лечении бесплодия, невынашивания беременности и эрозии шейки матки. Как акушер, Ольга Кубиц ведет беременность, принимает роды и наблюдает пациенток в послеродовой период.

Напомним, ранее должность главного врача в этом учреждении занимала Ольга Богданова, которая руководила больницей с 2020 года. В ноябре прошлого года ее назначили заместителем министра здравоохранения Омской области.

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#Диана Рязанцева#Омск#Здравоохранение#Главврач#Беременность#Амурский поселок#Гинекология
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