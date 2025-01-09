В гинекологической больнице Омска сменился главврач

Posted 9 января, 02:36
Published 9 января, 02:36
Modified 9 января, 02:48
Updated 9 января, 02:48
В омской гинекологической больнице на улице 22-го Партсъезда в Амурском поселке произошли изменения в руководстве. Главным врачом стала Ольга Кубиц, которая ранее исполняла обязанности руководителя. Городу55 подтвердили информацию в минздраве Омской области.
Ольга Кубиц — опытный акушер-гинеколог с высшей квалификационной категорией и стажем работы 26 лет. В 1998 году она окончила ОмГМУ по специальности «Лечебное дело», а затем завершила обучение в интернатуре по акушерству и гинекологии. Регулярно повышает квалификацию, проходя специализированные курсы.
Кубиц занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний женской репродуктивной системы, включая инфекционные, вирусные и гормональные нарушения. Также она специализируется на лечении бесплодия, невынашивания беременности и эрозии шейки матки. Как акушер, Ольга Кубиц ведет беременность, принимает роды и наблюдает пациенток в послеродовой период.
Напомним, ранее должность главного врача в этом учреждении занимала Ольга Богданова, которая руководила больницей с 2020 года. В ноябре прошлого года ее назначили заместителем министра здравоохранения Омской области.