В гинекологической больнице Омска сменился главврач

Ольга Кубиц — опытный акушер-гинеколог с высшей квалификационной категорией и стажем работы 26 лет. В 1998 году она окончила ОмГМУ по специальности «Лечебное дело», а затем завершила обучение в интернатуре по акушерству и гинекологии. Регулярно повышает квалификацию, проходя специализированные курсы.