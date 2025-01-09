В Амурском поселке Омска кусок частного сектора отдали под комплексную застройку

Posted 9 января, 10:26
Published 9 января, 10:26
Modified 9 января, 10:28
Updated 9 января, 10:28
Сегодня, 9 января, на сайте мэрии опубликовали постановление о комплексном развитии жилой застройки. Речь идет об участке в границах улиц Авангардной — 4-я Челюскинцев — Сурикова — 1-я Челюскинцев. Территория представлена на карте:
Площадь участка превышает 10 гектаров. Срок реализации проекта — 10 лет. На территории должен появиться микрорайон с общей площадью застройки не менее 70 тысяч «квадратов».
Помимо частных домов, которых на участке более 150, также здесь находятся семь аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов, а также несколько многоквартирных домов, не имеющих такого статуса.