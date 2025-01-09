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Posted 9 января, 10:26

Published 9 января, 10:26

Modified 9 января, 10:28

Updated 9 января, 10:28

В течение 10 лет на участке должен появиться новый микрорайон

В Амурском поселке Омска кусок частного сектора отдали под комплексную застройку

9 января 2025, 10:26
Фото: gorod55.ru. В течение 10 лет на участке должен появиться новый микрорайон
На площади более 10 гектаров планируется снести частный сектор и многоквартирные дома. Часть из них признаны аварийными.

Сегодня, 9 января, на сайте мэрии опубликовали постановление о комплексном развитии жилой застройки. Речь идет об участке в границах улиц Авангардной — 4-я Челюскинцев — Сурикова — 1-я Челюскинцев. Территория представлена на карте:

Участок под застройку
Участок под застройку. Фото: Мэрия Омска

Площадь участка превышает 10 гектаров. Срок реализации проекта — 10 лет. На территории должен появиться микрорайон с общей площадью застройки не менее 70 тысяч «квадратов».

Помимо частных домов, которых на участке более 150, также здесь находятся семь аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов, а также несколько многоквартирных домов, не имеющих такого статуса.

Снова доработки. Частный сектор в Амурском поселке отдают под комплексную застройку
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#Евгений Игишев#Омск#Снос#Аварийные дома#Градостроительство#Микрорайон#Комплексная застройка
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