Три стратегии, четыре губернатора: каким получился образ будущего Омской области

Конкретные тактические шаги тоже переходят из одной стратегии в другую, с определенными уточнениями. Концепция развития большого региона — это не упражнение на креативность, здесь незачем выдумывать что-то принципиально новое. Скажем, в стратегии Полежаева был пункт о развитии северных районов (о добыче нефти, газа, сапропеля, рудных песков, более энергичной лесо- и торфопереработке), а Хоценко тоже вспомнил о севере и учредил новую должность — своего зама по этим районам. В послании-2023 сообщалось о подготовке специальной концепции, о грядущем приходе инвесторов, которых интересует лес, а также о разработке мастер-плана для Тары, чтобы сделать этот город привлекательным и для отдыха, и для вложений.