Три стратегии, четыре губернатора: каким получился образ будущего Омской области

Posted 9 января, 05:20
Published 9 января, 05:20
Modified 9 января, 06:53
Updated 9 января, 06:53
За несколько постсоветских десятилетий в Омской области сменились 4 губернатора. У каждого из них был свой управленческий стиль, была своя команда. Еще у каждого были свои представления о том, как именно должен развиваться регион, и эти представления фиксировались в формате документов особого рода — стратегий социально-экономического развития.
Первый из таких документов был подписан в далеком 2006 году Леонидом Полежаевым. Действующий губернатор Виталий Хоценко обходится пока стратегией, принятой его предшественником Александром Бурковым (конечно, изрядно поправленной и дополненной), но при этом он обозначил новые задачи и способы их решения в паре бюджетных посланий. Город55 уже опубликовал обзоры 3 стратегий. Теперь пришло время для того, чтобы рассмотреть все эти концепции в целом, остановившись на том, что мы имеем сейчас.
Состояние Омской области
В этом пункте каждый конкретный губернатор подводил (вольно или невольно) промежуточные итоги собственного правления (Полежаев и Бурков) либо подводил баланс по своему предшественнику (Назаров и Хоценко).
Понятно, что есть вещи неизменные, которые нужно фиксировать в стратегии развития для любой эпохи. Самые очевидное — выгодное географическое положение на пересечении потоков «Европа — Китай» и «Север — Центральная Азия», создающее транзитный потенциал, развитая транспортная система: Омский аэропорт, имеющий статус международного, Транссиб, автомобильные и водные пути. Современная и достаточно разнообразная производственная и бизнес-структура: огромные предприятия со сложным и масштабным производством соседствуют с малым бизнесом, развитым аграрным сектором.
Авторы всех концепций констатировали, что в распоряжении Омской области есть большие научно-образовательные ресурсы. Омск с советских времен — город вузов и ссузов, здесь масса студентов, существенная часть всех рабочих кадров имеет высшее или специальное образование. В целом кадровый потенциал весьма внушителен, и большая его часть сосредоточена в областном центре, что способствует развитию потребительского рынка и позволяет снижать затраты на содержание инфраструктуры. После 2006 года, когда была подписана полежаевская стратегия, концентрация населения региона в Омске продвинулась достаточно далеко.
Минусы, как водится, вытекают из плюсов. Стекаясь в Омск, жители области оставляют едва ли не безлюдными обширные пространства, так что авторам стратегий приходится обозначить один из вызовов: необходимость развивать разные части региона. Кадровый потенциал большой, но он постепенно уменьшается из-за преобладания смертности над рождаемостью и оттока населения в другие регионы (в Москву, в Новосибирск, на Кубань и др.). За 18 лет (2006 — 2024) общее население региона сократилось с 2,034 млн до 1,818 млн, к тому же оно существенно постарело.
Основные фонды в значительной степени изношены: об этом говорилось в стратегии Полежаева в 2006 году, о том же говорят прокуратура, чиновники и депутаты 18 годами позже. Высокие тарифы естественных монополий, суровый климат, масштабные издержки и низкая производительность труда тоже тормозят развитие. Энергосистема зависит от поставок угля из Казахстана, Основная водная артерия (река Иртыш) обезвожена и загрязнена. Уровень инновационности экономики низкий, региональный бюджет остается социально ориентированным, зависимость населения от состояния государственной бюджетной системы постоянно растет (речь здесь не только о пенсионерах и получателях пособий, но и о работниках «оборонки»).
Нынешний губернатор в первом же своем бюджетном послании констатировал, что север региона «незаслуженно обделен вниманием», что промышленность на подъеме (5-процентный рост за первые 9 месяцев 2023 года), а вот сельское хозяйство испытывает заметные трудности. Детального анализа исходной ситуации в посланиях Виталия Хоценко нет в силу специфики жанра: здесь главное — назвать конкретные запланированные меры. Но очередное напоминание о том, что некоторые вещи остаются неизменными, омичи получили на днях от гендиректора ТГК-11, рассказавшего, что ветхие теплосети могут просто рассыпаться.
Цели и планы
Каждому из 4 губернаторов, судя по стратегиям и посланиям, хотелось бы, чтобы Омская область была сбалансированно развитой (с точки зрения и географии, и разных секторов экономики). Инновации, конкурентоспособность, высокое качество жизни, прекрасная демография — все это очевидные составляющие картины будущего.
Конкретные тактические шаги тоже переходят из одной стратегии в другую, с определенными уточнениями. Концепция развития большого региона — это не упражнение на креативность, здесь незачем выдумывать что-то принципиально новое. Скажем, в стратегии Полежаева был пункт о развитии северных районов (о добыче нефти, газа, сапропеля, рудных песков, более энергичной лесо- и торфопереработке), а Хоценко тоже вспомнил о севере и учредил новую должность — своего зама по этим районам. В послании-2023 сообщалось о подготовке специальной концепции, о грядущем приходе инвесторов, которых интересует лес, а также о разработке мастер-плана для Тары, чтобы сделать этот город привлекательным и для отдыха, и для вложений.
Тема «логистического хаба» тоже кочует из стратегии в стратегию. Мы видим, что в первом бюджетном послании нынешнего губернатора снова звучит тема аэропорта в Федоровке, причем появляются планы максимально приблизить к новому объекту особую экономическую зону и создать рядом с Федоровкой порт (пока без конкретики).
«Получат продолжение и другие логистические проекты региона, — рассказал тогда Хоценко. — Уже открыта первая очередь логопарка „Солнечный“ на 300 рабочих мест, вложено более 5 млрд рублей. Планируется ввод в эксплуатацию второй очереди логопарка. Мы рассчитываем на создание там 11 тысяч рабочих мест и 30 млрд рублей инвестиций. Видим по настрою инвесторов, что достичь этих показателей нам удастся…»
Другие проекты, связанные с этим направлением, — крупный распределительный центр «Вайлдберриз» (5 тысяч рабочих мест и десятки млрд рублей инвестиций), расширение площадки «Трансконтейнера».
Все губернаторы, как один, заботились о развитии промышленности: кластеры, особые зоны, технопарки, укрепление связей с крупными федеральными компаниями. В случае Хоценко к этому прибавилась особая забота об оборонном секторе, связанная с требованиями времени. «Особую значимость приобретает увеличение выпуска», «возвращается престиж рабочих профессий», — рассказал губернатор в послании. И пообещал, наряду с модернизацией центров занятости, строительство нового жилья для рабочих.
В том, что касается стратегического видения, картина куда менее однородная. Наиболее широкий и амбициозный набор целей и конкретных действий сформулировал Полежаев, причем через 5 лет после подписания стратегии появился еще и «план Полежаева» — условная программа регионального отделения «Единой России» на выборах в Госдуму.
«Это был один из смысловых конструктов, окружавших губернатора, — рассказал Городу55 доцент кафедры политологии ОмГУ Иван Жуков. — План упоминали обычно без какого-либо внятного содержания. Обычно говорили, что, если что-то появилось, то появилось оно благодаря плану Полежаева, и я не припомню, чтобы кто-то говорил, будто план Полежаева не сбылся».
Виктор Назаров действовал куда более робко, сформулировав 4 варианта развития событий, зависевшие не от омских властей, а от внешней по отношению к региону ситуации. При этом авторы назаровской стратегии говорили о необходимости институциональных (в том числе политических) реформ — и в дальнейшем такая смелость была уже не представима.
В стратегии Александра Буркова от 4 вариантов осталось только 2 («консервативный» и «целевой»), и они оказываются в зависимости только от экономической конъюнктуры, без политики. Когда Буркова сменил Хоценко, стратегия получила ряд частных дополнений и формально осталась актуальной, хотя по факту теперь о какой-то поливариантности речь не идет. Направление задано, события разворачиваются определенным образом — в этом русле и действует региональная власть. Губернатор принимает реальность, ставит задачи, время от времени благодарит президента, обозначающего ориентиры и оказывающего содействие.
Возможно, в ближайшие годы у Омской области появится стратегия №4. Интересно будет узнать, пропишут ли там разные сценарии развития. Пока же говорить об управленческой стратегии Виталия Хоценко слишком рано.
Итоги
Качество выполнения губернаторских стратегий — очень неблагодарная тема. Иные из этих документов могли приниматься без серьезных намерений; смена главы региона в большинстве случаев означала забвение для конкретной стратегии. А простое сопоставление какого-нибудь пункта с реальностью совсем не обязательно что-то дает.
«Бог его знает, — ответил Городу55 профессор кафедры региональной экономики и управления территориями ОмГУ Олег Рой на вопрос о том, как следует трактовать реализацию отдельных показателей. — У нас многие вещи сложно оценивать с точки зрения позитивности, так как статистика может создавать иллюзию развития и роста. Масштабные задачи, связанные с развитием отрасли, создание новых крупных проектов были бы более значимы, но такого ни один губернатор достичь не смог».
Перечитывая сейчас все былые стратегии, мы видим, что, например, улучшить демографию никто из губернаторов не смог (хотя продолжительность жизни все-таки существенно выросла). Кардинальное увеличение общего объема промышленного производства, запланированное 18 лет назад, оказалось утопией, а глобальные вызовы, существование которых было осознано еще авторами полежаевской стратегии, дали о себе знать. Инфраструктурный кризис продолжает углубляться; в ближайшие 3 года на обновление «коммуналки» должны выделить почти 2 млрд рублей, но и эти деньги не решат проблему полностью. Валовый региональный продукт вырос в соответствии с самыми оптимистичными прогнозами, а число людей, занятых в региональной экономике, удручающе низкое.
Теперь остается наблюдать за работой основных трендов, не зависящих от Хоценко, и за конкретными действиями администрации. Реализуется ли, например, тема «логистического хаба»? За аэропорт в Федоровке, по-видимому, взялись всерьез, и реализация этого проекта даст важные сдвиги еще по одному направлению — жилищному строительству. Начнется застройка обширных площадей на Левобережье, вокруг старого аэропорта, которые сейчас стоят пустыми.
За пределами логистических тем содержание 2 посланий Хоценко сводится к «добавить денег там, наладить тут, подкрутить вот здесь». Тезисы амбициозные, если оценивать их по миллиарддам ожидаемых инвестиций и десяткам тысяч новых рабочих мест, но принципиально они мало что меняют. Впрочем, может быть, такими и должны быть стратегии развития российских регионов в середине 2020-х годов — в эпоху, когда основное уже решено на других уровнях.