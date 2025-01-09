Станки, автобусы и склады: где в Омске можно получить шестизначную зарплату

В Омске предлагают работу с зарплатой свыше 100 тысяч рублей: высокие доходы обещают сварщикам, водителям междугородних автобусов, операторам станков с ЧПУ, доставщикам сладостей и руководителям. За профессионализм и востребованные навыки компании готовы платить больше, а для некоторых профессий даже предоставлять жилье и дополнительные бонусы.