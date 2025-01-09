Станки, автобусы и склады: где в Омске можно получить шестизначную зарплату

Posted 9 января, 08:25
Published 9 января, 08:25
Modified 9 января, 14:55
Updated 9 января, 14:55
В Омске предлагают работу с зарплатой свыше 100 тысяч рублей: высокие доходы обещают сварщикам, водителям междугородних автобусов, операторам станков с ЧПУ, доставщикам сладостей и руководителям. За профессионализм и востребованные навыки компании готовы платить больше, а для некоторых профессий даже предоставлять жилье и дополнительные бонусы.
От кандидатов требуется знание свойств сварочных материалов, умение работать с оборудованием, профильное образование. Работодатели предоставляют спецодежду, питание и служебный транспорт. Для иногородних возможно проживание при вахтовом методе работы.
Водители будут работать на маршрутах Омск-Ханты-Мансийск, Омск-Сургут, Омск-Астана. Кандидат должен иметь опыт работы в пассажирских перевозках не менее года.
Будущему доставщику сладостей и небольших посылок достаточно иметь смартфон и навыки езды на велосипеде. Заработная плата выплачивается еженедельно.
Операторы станков, работающие с оборудованием Haas, могут получать от 95 до 115 тысяч рублей. В обязанности входит корректировка программ, контроль деталей и замена инструментов. Требуются навыки работы с чертежами и опыт от трех лет.
Руководитель склада отвечает за прием и учет товарно-материальных ценностей, составление отчетов и контроль документации. Зарплата варьируется от 80 тысяч рублей.
Руководитель поликлиники при Калачинской ЦРБ может получать от 70 тысяч рублей. На этой позиции требуется высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия». Работодатели предоставляют жилье.
***
Напомним, ранее Город55 разбирал список необычных вакансий за декабрь прошлого года. Среди них: ковшевой, специалист по отзывам и многие другие.