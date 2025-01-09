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Posted 9 января, 08:25

Published 9 января, 08:25

Modified 9 января, 14:55

Updated 9 января, 14:55

Омичам рассказали, где платят от ста тысяч рублей в месяц

Станки, автобусы и склады: где в Омске можно получить шестизначную зарплату

9 января 2025, 08:25
Фото: 1MI.

Омичам рассказали, где платят от ста тысяч рублей в месяц

Аналитики зарплата.ру составили список вакансий, где платят от ста тысяч рублей в месяц. Подробности читайте в материале Города55.

В Омске предлагают работу с зарплатой свыше 100 тысяч рублей: высокие доходы обещают сварщикам, водителям междугородних автобусов, операторам станков с ЧПУ, доставщикам сладостей и руководителям. За профессионализм и востребованные навыки компании готовы платить больше, а для некоторых профессий даже предоставлять жилье и дополнительные бонусы.

Сварщик — до 150 тысяч рублей

Для кандидатов из районов Омской области возможен вахтовый метод работы с предоставлением жилья
Для кандидатов из районов Омской области возможен вахтовый метод работы с предоставлением жилья. Фото: Зарплата.ру

От кандидатов требуется знание свойств сварочных материалов, умение работать с оборудованием, профильное образование. Работодатели предоставляют спецодежду, питание и служебный транспорт. Для иногородних возможно проживание при вахтовом методе работы.

Водитель междугороднего автобуса — до 130 тысяч рублей

Работа предполагает перевозку по всем маршрутам предприятия
Работа предполагает перевозку по всем маршрутам предприятия. Фото: Зарплата.ру

Водители будут работать на маршрутах Омск-Ханты-Мансийск, Омск-Сургут, Омск-Астана. Кандидат должен иметь опыт работы в пассажирских перевозках не менее года.

Доставщик сладостей — от 115 тысяч рублей

Работодатель утверждает, что штрафов не будет
Работодатель утверждает, что штрафов не будет. Фото: Зарплата.ру

Будущему доставщику сладостей и небольших посылок достаточно иметь смартфон и навыки езды на велосипеде. Заработная плата выплачивается еженедельно.

Оператор станков с ЧПУ — до 115 тысяч рублей

Похожая вакансия с зарплатой от 91 153 до 180 тысяч рублей
Похожая вакансия с зарплатой от 91 153 до 180 тысяч рублей. Фото: Зарплата.ру

Операторы станков, работающие с оборудованием Haas, могут получать от 95 до 115 тысяч рублей. В обязанности входит корректировка программ, контроль деталей и замена инструментов. Требуются навыки работы с чертежами и опыт от трех лет.

Заведующий складом — до 100 тысяч рублей

Требуется опыт работы от 1 до 3 лет
Требуется опыт работы от 1 до 3 лет. Фото: Зарплата.ру

Руководитель склада отвечает за прием и учет товарно-материальных ценностей, составление отчетов и контроль документации. Зарплата варьируется от 80 тысяч рублей.

Заведующий поликлиникой — до 100 тысяч рублей

Похожая вакансия с зарплатой от 70 тысяч рублей
Похожая вакансия с зарплатой от 70 тысяч рублей. Фото: Зарплата.ру

Руководитель поликлиники при Калачинской ЦРБ может получать от 70 тысяч рублей. На этой позиции требуется высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия». Работодатели предоставляют жилье.

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Напомним, ранее Город55 разбирал список необычных вакансий за декабрь прошлого года. Среди них: ковшевой, специалист по отзывам и многие другие.

Ковшевой и менеджер по репутации: названы необычные вакансии для омичей в декабре
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#Диана Рязанцева#Омск#Водитель#Зарплата#Деньги#Профессия#Сварщик#Пассажирские перевозки#Проживание#Вахтовый метод#Заведующий складом
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