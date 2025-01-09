Стало известно, что в Омске сделают с выброшенными на мусорки елками

Posted 9 января, 07:04
Published 9 января, 07:04
Modified 9 января, 07:17
Updated 9 января, 07:17
В этом году елки омичей не будут традиционно принимать в специальные пункты, как это было раньше. Тем не менее, оставить хвойные деревья после новогодних праздников горожане могут у мусорных площадок. Регоператор «Магнит» в первый рабочий день 2025 года напомнил, как правильно складировать ненужные елки и сосны.
Так как хвойные деревья относят к крупногабаритным отходам, их следует оставлять на площадках для КГО либо возле площадки с мусорными контейнерами. При этом ставить деревья в сами контейнеры, как отметили в пресс-службе регоператора, нет необходимости. Во-первых, тогда некуда будет выбрасывать обычный мусор. Во-вторых, елки могут повредить прессующее оборудование в мусоровозах.
Все елки, кстати, поступят на заводы по обработке ТКО: там их переработают в щепу. Последнюю будут использовать в качестве отсыпки проездов на полигонах и территории заводов.
Напомним, что некоторые омичи в 2025 году рано начали избавляться от елок. У мусорных площадок первые хвойные деревья появились уже в первых числах января.