Стало известно, что в Омске сделают с выброшенными на мусорки елками

В этом году елки омичей не будут традиционно принимать в специальные пункты, как это было раньше. Тем не менее, оставить хвойные деревья после новогодних праздников горожане могут у мусорных площадок. Регоператор «Магнит» в первый рабочий день 2025 года напомнил, как правильно складировать ненужные елки и сосны.