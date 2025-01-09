«Смрад стоит жуткий». В воздухе Омска зашкалила концентрация вредных веществ

Накануне, 8 января, концентрация взвешенных частиц в воздухе в Омске превысила предельную концентрацию в 5,5 раз. Об этом сообщили в региональном минприроды. Омичи рассказали о неприятном запахе в паблике проекта «Дыши! Омск».