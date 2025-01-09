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Posted 9 января, 11:13

Published 9 января, 11:13

Modified 9 января, 11:18

Updated 9 января, 11:18

Концентрация выбросов в воздухе Омска превысила нормы в 5,5 раз

«Смрад стоит жуткий». В воздухе Омска зашкалила концентрация вредных веществ

9 января 2025, 11:13
Фото: gorod55.ru.

Концентрация выбросов в воздухе Омска превысила нормы в 5,5 раз

Пик пришелся на 8 января. Омичи пожаловались на серый пепел, который покрыл окна и машины.

Накануне, 8 января, концентрация взвешенных частиц в воздухе в Омске превысила предельную концентрацию в 5,5 раз. Об этом сообщили в региональном минприроды. Омичи рассказали о неприятном запахе в паблике проекта «Дыши! Омск».

«Смрад стоит жуткий! Дышать нечем», — рассказал Андрей.
«Микрорайон Загородный. Все машины в саже стоят, как после апокалипсиса», — сообщила Анастасия.
«Это от ТЭЦ-5 дует вовсю», — поделился мнением Сергей.

В минприроды также прокомментировали жалобы от горожан.

«Вопрос качества воздуха находится на постоянном контроле минприроды Омской области. Мониторинг атмосферного воздуха на наличие предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ осуществляется круглосуточно стационарными наблюдательными постами», — рассказали в ведомстве.

Вчера омичи сообщили, что выбросы накрыли центр и окраины города. Серым пеплом накрыло окна, автомобили и даже одежду.

«То выбросы, то вонь»: омичи массово пожаловались на выбросы по всему городу
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#Евгений Игишев#Омск#Минприроды#Росприроднадзор#Загрязнение#Качество воздуха
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