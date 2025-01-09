«Смрад стоит жуткий». В воздухе Омска зашкалила концентрация вредных веществ

Posted 9 января, 11:13
Published 9 января, 11:13
Modified 9 января, 11:18
Updated 9 января, 11:18
Накануне, 8 января, концентрация взвешенных частиц в воздухе в Омске превысила предельную концентрацию в 5,5 раз. Об этом сообщили в региональном минприроды. Омичи рассказали о неприятном запахе в паблике проекта «Дыши! Омск».
«Смрад стоит жуткий! Дышать нечем», — рассказал Андрей.
«Микрорайон Загородный. Все машины в саже стоят, как после апокалипсиса», — сообщила Анастасия.
«Это от ТЭЦ-5 дует вовсю», — поделился мнением Сергей.
В минприроды также прокомментировали жалобы от горожан.
«Вопрос качества воздуха находится на постоянном контроле минприроды Омской области. Мониторинг атмосферного воздуха на наличие предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ осуществляется круглосуточно стационарными наблюдательными постами», — рассказали в ведомстве.
Вчера омичи сообщили, что выбросы накрыли центр и окраины города. Серым пеплом накрыло окна, автомобили и даже одежду.