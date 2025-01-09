«Семейные обстоятельства»: Дмитрий Зярко объяснил, почему возвращается в Омск

Posted 9 января, 09:30
Published 9 января, 09:30
Modified 9 января, 09:32
Updated 9 января, 09:32
Сегодня, 9 января, в омских СМИ появились сообщения о скором возвращении в город Дмитрия Зярко — бывшего главы Ленинского округа, ставшего 3 месяца назад первым вице-мэром Томска. В телефонном разговоре с корреспондентом Города55 чиновник подтвердил: он действительно возвращается в родной город, чтобы возглавить «Омскоблводопровод».
«Семейные обстоятельства сложились определенным образом, — объяснил Зярко. — И в этот момент поступило такое предложение…».
«Омскоблводопровод» переживает сейчас непростые времена: расходы заметно превышают доходы, налоговики в прошлом году добивались через суд признания компании банкротом. Однако Зярко настроен позитивно.
«Есть кредиторка, есть дебиторка, — констатировал он. — Будем работать».
Напомним: Дмитрий Зярко руководил Ленинским округом с 2017 года. В октябре 2024 года его назначил своим первым заместителем мэр Томска Дмитрий Махиня, сам бывший омич (бывший директор депимущества и заместитель мэра Омска). Как выяснилось, томский этап биографии Зярко продлится не более 3 месяцев.