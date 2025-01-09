«Семейные обстоятельства»: Дмитрий Зярко объяснил, почему возвращается в Омск

Сегодня, 9 января, в омских СМИ появились сообщения о скором возвращении в город Дмитрия Зярко — бывшего главы Ленинского округа, ставшего 3 месяца назад первым вице-мэром Томска. В телефонном разговоре с корреспондентом Города55 чиновник подтвердил: он действительно возвращается в родной город, чтобы возглавить «Омскоблводопровод».