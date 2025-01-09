«Реверс не помог»: омичи «встряли» в девятибалльную пробку в первый рабочий день

Омск встал в 9-балльных пробках в первый рабочий день 2025 года

Утренний час пик добавил еще больше машин на дороги, так как жители города вышли на работу после долгих выходных. На фоне вчерашних заторов ситуация на ключевых магистралях города стала критической.

Сегодня утром Омск встретил своих жителей многочасовыми пробками. По данным 2ГИС, уровень загруженности дорог достиг 9 баллов. Основные заторы наблюдаются на популярных направлениях — в сторону Левого берега, на мосту у Телецентра и центра города. Наиболее сложная обстановка сложилась на следующих участках: Проспект Мира;

Улицы Заозерная, Лукашевича, Красный Путь, Конева, Орджоникидзе, Герцена и Крупской. С утра пробки в Омске оценивались в 9 баллов . Фото: 2ГИС Горожане активно делятся своими наблюдениями и жалобами в комментариях на онлайн-картах. Многие омичи винят в сложившейся ситуации введение реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, которое, по их мнению, только усугубило транспортную обстановку. «Снова пробки и нечищеные дороги». «Вы извращенцы что ли? Зачем пускаете особо умных с правого ряда?». «Началось». Доброе снежное утро. Наконец-то мы все снова здесь». «Ну что, довольны реверсивным движением?» «Одно не понимаю. До ввода реверсивного движения было две полосы и пробок нет. А сейчас есть». «Да еще хуже стало». Причины заторов стали накопительными. Напомним, вчера движение осложнилось на мосту у Телецентра из-за введения реверсивного движения. Ситуацию усугубили сразу три дорожно-транспортных происшествия. В мэрии Омска назвали точное расписание реверсивного движения на мосту у Телецентра Узнать подробнее