«Реверс не помог»: омичи «встряли» в девятибалльную пробку в первый рабочий день

Posted 9 января, 04:07
Published 9 января, 04:07
Modified 9 января, 04:27
Updated 9 января, 04:27
Сегодня утром Омск встретил своих жителей многочасовыми пробками. По данным 2ГИС, уровень загруженности дорог достиг 9 баллов. Основные заторы наблюдаются на популярных направлениях — в сторону Левого берега, на мосту у Телецентра и центра города.
Наиболее сложная обстановка сложилась на следующих участках:
Горожане активно делятся своими наблюдениями и жалобами в комментариях на онлайн-картах. Многие омичи винят в сложившейся ситуации введение реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, которое, по их мнению, только усугубило транспортную обстановку.
«Снова пробки и нечищеные дороги».
«Вы извращенцы что ли? Зачем пускаете особо умных с правого ряда?».
«Началось».
Доброе снежное утро. Наконец-то мы все снова здесь».
«Ну что, довольны реверсивным движением?»
«Одно не понимаю. До ввода реверсивного движения было две полосы и пробок нет. А сейчас есть».
«Да еще хуже стало».
Причины заторов стали накопительными. Напомним, вчера движение осложнилось на мосту у Телецентра из-за введения реверсивного движения. Ситуацию усугубили сразу три дорожно-транспортных происшествия.