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Posted 9 января, 09:54

Published 9 января, 09:54

Modified 9 января, 10:15

Updated 9 января, 10:15

Под Омском лоб в лоб столкнулись две инормарки, пострадало 4 человека

Пострадали дети. На омской трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки

9 января 2025, 09:54
Фото: Госавтоинспекция Омской области.

Под Омском лоб в лоб столкнулись две инормарки, пострадало 4 человека

Авария произошла на трассе Троицкое–Чукреевка.

Сегодня, 9 января, около 11 часов в Омском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в Госавтоинспекции.

По данным полиции, 33-летний мужчина за рулем Honda Fit ехал по дороге Троицкое–Чукреевка и в районе 13 километра вылетел на встречку, где столкнулся с Hyundai. Второй иномаркой управлял 35-летний водитель.

В результате аварии пострадали 4 человека: водитель Hyundai и его 39-летняя пассажирка. 6-летнему мальчику и 4-летней девочке, которые находились в Honda, также потребовалась помощь врачей.

От удара сильно смяло автомобили
От удара сильно смяло автомобили
От удара сильно смяло автомобили. Фото: Госавтоинспекция Омской области
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