Пострадали дети. На омской трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки

Posted 9 января, 09:54
Published 9 января, 09:54
Modified 9 января, 10:15
Updated 9 января, 10:15
Сегодня, 9 января, около 11 часов в Омском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в Госавтоинспекции.
По данным полиции, 33-летний мужчина за рулем Honda Fit ехал по дороге Троицкое–Чукреевка и в районе 13 километра вылетел на встречку, где столкнулся с Hyundai. Второй иномаркой управлял 35-летний водитель.
В результате аварии пострадали 4 человека: водитель Hyundai и его 39-летняя пассажирка. 6-летнему мальчику и 4-летней девочке, которые находились в Honda, также потребовалась помощь врачей.