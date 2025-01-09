Почти вдвое: в Омске подняли цены на рытье могил

Так, вырыть могилу размером 2,3×1×1,5 метра теперь будет стоить не 7 350 рублей, а 13 350. Рытье рядом с могилой родственника или прямо в ней подорожало с 8 360 до 15 100 рублей, «погребение в могилу ручной копки» — с 910 до 2 180 рублей. «Услуга по определению фактической возможности захоронения на определенном участке земли» обойдется не в 170 рублей, а в 450. Захоронение урны раньше стоило 750 рублей летом и 2 160 зимой, но теперь в любое время года оно обойдется в 2 730 рублей.