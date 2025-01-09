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Posted 9 января, 10:33

Published 9 января, 10:33

Modified 9 января, 10:35

Updated 9 января, 10:35

В Омске существенно подняли похоронные расценки

Почти вдвое: в Омске подняли цены на рытье могил

9 января 2025, 10:33
Фото: 1MI.

В Омске существенно подняли похоронные расценки

В предыдущий раз цены повышались в 2015 году.

Мэр Омска Сергей Шелест в самом конце 2024 года подписал постановление, согласно которому меняются тарифы на похоронные услуги, предоставляемые муниципальным КСУ. Из приложения к документу следует, что цены по всем основным позициям повышаются примерно на 80%, то есть почти вдвое.

Так, вырыть могилу размером 2,3×1×1,5 метра теперь будет стоить не 7 350 рублей, а 13 350. Рытье рядом с могилой родственника или прямо в ней подорожало с 8 360 до 15 100 рублей, «погребение в могилу ручной копки» — с 910 до 2 180 рублей. «Услуга по определению фактической возможности захоронения на определенном участке земли» обойдется не в 170 рублей, а в 450. Захоронение урны раньше стоило 750 рублей летом и 2 160 зимой, но теперь в любое время года оно обойдется в 2 730 рублей.

В предыдущий раз цены на все эти услуги повышались в 2015 году. Напомним: в сентябре 2024 года изменились и тарифы КСУ на оформление документов, перевозку тел умерших и собственно погребение, из-за чего средняя цена похорон выросла с 11,5 до 29,9 тысяч рублей — в 2 с половиной раза.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Тарифы#Новости#Похороны#КСУ
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