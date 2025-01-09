Почти, как население области. Омский аэропорт в 2024 году обслужил 1,7 млн пассажиров

Posted 9 января, 09:31
Published 9 января, 09:31
Modified 9 января, 09:33
Updated 9 января, 09:33
Омский аэропорт в 2024 году обслужил 1 726 029 пассажиров. Это на 3% больше, чем годом ранее. Как сказано на сайте аэропорта, воздушная гавань приняла 8 551 судно. Взлетная масса составила 486 737 тонн (+5% к 2023 году). Почты и грузов обработано 3 438 тонн (+11% к 2023 году).
«В 2024 году продолжилась реализация программы региональных перевозок, в том числе за счет субсидированных рейсов. Увеличению пассажиропотока также способствовало открытие новых направлений — в Надым, Ноябрьск, Баку и Хургаду», — отметил генеральный директор аэропорта Олег Селиверстов.
Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список субсидированных рейсов, которые будут доступны жителям Омской области в 2025 году. Всего их оказалось 12.