Почти, как население области. Омский аэропорт в 2024 году обслужил 1,7 млн пассажиров

Омский аэропорт в 2024 году обслужил 1 726 029 пассажиров. Это на 3% больше, чем годом ранее. Как сказано на сайте аэропорта, воздушная гавань приняла 8 551 судно. Взлетная масса составила 486 737 тонн (+5% к 2023 году). Почты и грузов обработано 3 438 тонн (+11% к 2023 году).