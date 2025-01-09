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Posted 9 января, 09:31

Published 9 января, 09:31

Modified 9 января, 09:33

Updated 9 января, 09:33

Воздушная гавань за год приняла 8 551 судно

Почти, как население области. Омский аэропорт в 2024 году обслужил 1,7 млн пассажиров

9 января 2025, 09:31
Фото: gorod55.ru. Воздушная гавань за год приняла 8 551 судно

Омский аэропорт за год обслужил 1,7 млн пассажиров

Увеличению пассажиропотока способствовало открытие новых направлений — в Надым, Ноябрьск, Баку и Хургаду, рассказал директор аэропорта.

Омский аэропорт в 2024 году обслужил 1 726 029 пассажиров. Это на 3% больше, чем годом ранее. Как сказано на сайте аэропорта, воздушная гавань приняла 8 551 судно. Взлетная масса составила 486 737 тонн (+5% к 2023 году). Почты и грузов обработано 3 438 тонн (+11% к 2023 году).

«В 2024 году продолжилась реализация программы региональных перевозок, в том числе за счет субсидированных рейсов. Увеличению пассажиропотока также способствовало открытие новых направлений — в Надым, Ноябрьск, Баку и Хургаду», — отметил генеральный директор аэропорта Олег Селиверстов.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список субсидированных рейсов, которые будут доступны жителям Омской области в 2025 году. Всего их оказалось 12.

В 2025 году в Омской области сократится число субсидированных авиарейсов
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#Евгений Игишев#Транспорт#Самолет#Аэропорт#Пассажиры#Авиарейсы#Авиа#Олег Селиверстов#Омский аэропорт#Субсидируемые рейсы
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