Первому вице-мэру Томска Дмитрию Зярко предложили вернуться в родной Омск

«Омскоблводопровод», зарегистрированный в селе Троицкое под Омском и принадлежащий региональному министерству имущественных отношений, переживает сейчас непростые времена: 2023 год (последний, за который есть открытые данные) он закрыл с убытком 246 млн рублей. Налоговики в прошлом году через суд добивались банкротства компании, но производство по делу было прекращено в августе.