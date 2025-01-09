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Posted 9 января, 08:25

Published 9 января, 08:25

Modified 9 января, 08:27

Updated 9 января, 08:27

Бывшему главе Ленинского округа Омска Дмитрию Зярко предложили новый пост

Первому вице-мэру Томска Дмитрию Зярко предложили вернуться в родной Омск

9 января 2025, 08:25
Фото: t.me/tomskadm.

Бывшему главе Ленинского округа Омска Дмитрию Зярко предложили новый пост

По данным СМИ, чиновник может возглавить «Омскоблводопровод».

Омич Дмитрий Зярко, назначенный прошлой осенью первым заместителем мэра Томска, в ближайшее время может вернуться в родной город. Как сообщают «Коммерческие вести», министр энергетики Омской области Владимир Шнипко рассказал на внутреннем совещании в конце декабря, что Зярко возглавит акционерное общество «Омскоблводопровод», учредителем которого является региональное правительство.

Напомним: с сентября 2023 года мэром Томска является Дмитрий Махиня, до этого вице-мэр Омска. Он и назначил своим первым заместителем Дмитрия Зярко, руководившего Ленинским округом с 2017 года.

«Омскоблводопровод», зарегистрированный в селе Троицкое под Омском и принадлежащий региональному министерству имущественных отношений, переживает сейчас непростые времена: 2023 год (последний, за который есть открытые данные) он закрыл с убытком 246 млн рублей. Налоговики в прошлом году через суд добивались банкротства компании, но производство по делу было прекращено в августе.

Омич Дмитрий Зярко вступил в должность первого заместителя мэра Томска
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Омскоблводопровод#Назначения#Дмитрий Зярко
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