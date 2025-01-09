Первому вице-мэру Томска Дмитрию Зярко предложили вернуться в родной Омск

Posted 9 января, 08:25
Published 9 января, 08:25
Modified 9 января, 08:27
Updated 9 января, 08:27
Омич Дмитрий Зярко, назначенный прошлой осенью первым заместителем мэра Томска, в ближайшее время может вернуться в родной город. Как сообщают «Коммерческие вести», министр энергетики Омской области Владимир Шнипко рассказал на внутреннем совещании в конце декабря, что Зярко возглавит акционерное общество «Омскоблводопровод», учредителем которого является региональное правительство.
Напомним: с сентября 2023 года мэром Томска является Дмитрий Махиня, до этого вице-мэр Омска. Он и назначил своим первым заместителем Дмитрия Зярко, руководившего Ленинским округом с 2017 года.
«Омскоблводопровод», зарегистрированный в селе Троицкое под Омском и принадлежащий региональному министерству имущественных отношений, переживает сейчас непростые времена: 2023 год (последний, за который есть открытые данные) он закрыл с убытком 246 млн рублей. Налоговики в прошлом году через суд добивались банкротства компании, но производство по делу было прекращено в августе.