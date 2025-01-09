Осторожно, скользко! Какая погода ждет омичей на выходных

Posted 9 января, 13:46
Published 9 января, 13:46
Modified 9 января, 14:07
Updated 9 января, 14:07
По данным Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 10 января, ночью ожидается -5…-10°, при прояснении до -16°. Днем воздух прогреется до 0…-5°. Ожидается ветер с порывам до 15-20 м/с, снег, местами мокрый снег, метель, гололедные отложения. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. На выходных погода существенно не изменится.
В субботу ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью -4…-9°, днем -2…-7°. На дорогах гололедица.
В воскресенье, 12 января, существенных осадков не ожидается. Ветер ночью северо-западный, западный 5-10 м/с, днем юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -6…-11°, при прояснении до -16°, днем -3…-8°. На дорогах гололедица.
Ранее Город55 сообщал, что во второй половине января в Омской области ударят аномальные морозы.