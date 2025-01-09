Осторожно, скользко! Какая погода ждет омичей на выходных

По данным Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 10 января, ночью ожидается -5…-10°, при прояснении до -16°. Днем воздух прогреется до 0…-5°. Ожидается ветер с порывам до 15-20 м/с, снег, местами мокрый снег, метель, гололедные отложения. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. На выходных погода существенно не изменится.