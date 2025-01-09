gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 13:46

Published 9 января, 13:46

Modified 9 января, 14:07

Updated 9 января, 14:07

В Омске на выходных ожидается гололед и ветреная погода

Осторожно, скользко! Какая погода ждет омичей на выходных

9 января 2025, 13:46
Фото: 1MI.

В Омске на выходных ожидается гололед и ветреная погода

В пятницу возможен мокрый снег и заносы на дорогах.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 10 января, ночью ожидается -5…-10°, при прояснении до -16°. Днем воздух прогреется до 0…-5°. Ожидается ветер с порывам до 15-20 м/с, снег, местами мокрый снег, метель, гололедные отложения. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. На выходных погода существенно не изменится.

В субботу ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью -4…-9°, днем -2…-7°. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 12 января, существенных осадков не ожидается. Ветер ночью северо-западный, западный 5-10 м/с, днем юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -6…-11°, при прояснении до -16°, днем -3…-8°. На дорогах гололедица.

Ранее Город55 сообщал, что во второй половине января в Омской области ударят аномальные морозы.

До -38! На Омскую область идут аномальные морозы
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Погода#Снег#Омск#Гололедица#Температура#Осадки#Ветер#Обь-Иртышское УГМС#Январь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика