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Posted 9 января, 05:44

Published 9 января, 05:44

Modified 9 января, 05:53

Updated 9 января, 05:53

В Омске завершили строительство первого дома в печально известном ЖК

В омском ЖК «Сады Наука» спустя почти 10 лет сдали первую многоэтажку

9 января 2025, 05:44
Фото: gorod55.ru.

В Омске завершили строительство первого дома в печально известном ЖК

Специалисты подтвердили, что «Сады Наука — Дом 1» соответствует проекту.

Госстройнадзор Омской области провел итоговую проверку на строительном объекте кооператив «Сады Наука — Дом 1». Специалисты подтвердили, что жилой квартал между улицами Заозерная, Тюленина, Белозерова и проспектом Королева соответствует проекту.

«Работы по строительству объекта завершены, по результатам проверки Госстройнадзором Омской области выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации», — сообщает Госстройнадзор.

Отметим, что 20-этажное здание с подземным помещением имеет площадь 7 631,9 квадратных метра. В доме будут расположены 8 нежилых пространств и 128 квартир: 64 «однушек» и 64 «двушек».

В целом, в микрорайоне «Сады Наука» планируется возведение около 15-16 домов. Летом 2023 года мэрия Омска сообщала, что на территории этого жилого комплекса построят школу с бассейном, детским клубом и многофункциональной спортивной площадкой, которая разместится на первом этаже одного из многоквартирных домов.

Напомним, строительство нового ЖК в Нефтяниках должно было закончиться еще в 2015 году, но работы приостановились спустя два года. Также стало известно, что завершить строительство ЖК намерены инвесторы.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Строительство#Инвесторы#Госстройнадзор#Жилой квартал
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