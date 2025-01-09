В омском ЖК «Сады Наука» спустя почти 10 лет сдали первую многоэтажку

Posted 9 января, 05:44
Published 9 января, 05:44
Modified 9 января, 05:53
Updated 9 января, 05:53
Госстройнадзор Омской области провел итоговую проверку на строительном объекте кооператив «Сады Наука — Дом 1». Специалисты подтвердили, что жилой квартал между улицами Заозерная, Тюленина, Белозерова и проспектом Королева соответствует проекту.
«Работы по строительству объекта завершены, по результатам проверки Госстройнадзором Омской области выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации», — сообщает Госстройнадзор.
Отметим, что 20-этажное здание с подземным помещением имеет площадь 7 631,9 квадратных метра. В доме будут расположены 8 нежилых пространств и 128 квартир: 64 «однушек» и 64 «двушек».
В целом, в микрорайоне «Сады Наука» планируется возведение около 15-16 домов. Летом 2023 года мэрия Омска сообщала, что на территории этого жилого комплекса построят школу с бассейном, детским клубом и многофункциональной спортивной площадкой, которая разместится на первом этаже одного из многоквартирных домов.
Напомним, строительство нового ЖК в Нефтяниках должно было закончиться еще в 2015 году, но работы приостановились спустя два года. Также стало известно, что завершить строительство ЖК намерены инвесторы.