В омском ЖК «Сады Наука» спустя почти 10 лет сдали первую многоэтажку

В целом, в микрорайоне «Сады Наука» планируется возведение около 15-16 домов. Летом 2023 года мэрия Омска сообщала, что на территории этого жилого комплекса построят школу с бассейном, детским клубом и многофункциональной спортивной площадкой, которая разместится на первом этаже одного из многоквартирных домов.