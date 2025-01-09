Омичи, не расслабляемся: следующие длинные выходные будут только в мае

А вот май 2025 года будет богат на выходные. Омичи смогут расслабиться на 13 дней. Два дня — 1 и 2 мая — посвящены Международному Дню труда, а еще два — 8 и 9 мая — празднованию Дня Победы. Так что май станет вторым месяцем по количеству выходных в 2025 году.