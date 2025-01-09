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Posted 9 января, 05:05

Published 9 января, 05:05

Modified 9 января, 05:34

Updated 9 января, 05:34

Омичи останутся без длинных выходных в феврале и марте

Омичи, не расслабляемся: следующие длинные выходные будут только в мае

9 января 2025, 05:05
Фото: 1MI.

Омичи останутся без длинных выходных в феврале и марте

23 февраля и 8 марта выпадают на выходные дни.

В феврале и марте 2025 года длинных выходных не будет, а самые продолжительные выходные придутся лишь на май.

Несмотря на праздник — День защитника Отечества, в феврале не будет дополнительных выходных. В этом месяце трудящиеся россияне будут отдыхать 8 дней, а работать 20. Причина в том, что выходной с воскресенья 23 февраля был перенесен на 8 мая (четверг) в рамках переноса праздничных дней.

В марте ситуация будет схожей с февралем. Международный женский день, как и в прошлом году, не даст дополнительных выходных. Единственный «плюс» — это сокращенный рабочий день в пятницу 7 марта. Выходной с субботы 8 марта перенесен на 13 июня (пятница).

А вот май 2025 года будет богат на выходные. Омичи смогут расслабиться на 13 дней. Два дня — 1 и 2 мая — посвящены Международному Дню труда, а еще два — 8 и 9 мая — празднованию Дня Победы. Так что май станет вторым месяцем по количеству выходных в 2025 году.

Напомним, ранее Город55 подробно писал, как омичи будут отдыхать и работать в этом году.

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#Диана Рязанцева#Омск#Выходные#День Победы#День защитника отечества#2025 год#Международный женский день#День труда
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