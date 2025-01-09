Омичи, не расслабляемся: следующие длинные выходные будут только в мае

Posted 9 января, 05:05
Published 9 января, 05:05
Modified 9 января, 05:34
Updated 9 января, 05:34
В феврале и марте 2025 года длинных выходных не будет, а самые продолжительные выходные придутся лишь на май.
Несмотря на праздник — День защитника Отечества, в феврале не будет дополнительных выходных. В этом месяце трудящиеся россияне будут отдыхать 8 дней, а работать 20. Причина в том, что выходной с воскресенья 23 февраля был перенесен на 8 мая (четверг) в рамках переноса праздничных дней.
В марте ситуация будет схожей с февралем. Международный женский день, как и в прошлом году, не даст дополнительных выходных. Единственный «плюс» — это сокращенный рабочий день в пятницу 7 марта. Выходной с субботы 8 марта перенесен на 13 июня (пятница).
А вот май 2025 года будет богат на выходные. Омичи смогут расслабиться на 13 дней. Два дня — 1 и 2 мая — посвящены Международному Дню труда, а еще два — 8 и 9 мая — празднованию Дня Победы. Так что май станет вторым месяцем по количеству выходных в 2025 году.
Напомним, ранее Город55 подробно писал, как омичи будут отдыхать и работать в этом году.