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Posted 9 января, 12:39

Published 9 января, 12:39

Modified 9 января, 13:30

Updated 9 января, 13:30

Мужчины распивали алкоголь, когда разгорелся конфликт

Омич во время застолья до смерти избил родного брата

9 января 2025, 12:39
Фото: 1MI. Мужчины распивали алкоголь, когда разгорелся конфликт
Трагедия произошла вечером 5 января в Старом Кировске.

В Омске 54-летнего мужчину обвиняют в убийстве своего 47-летнего брата. Об этом сообщили сегодня, 8 января, в региональном следкоме.

По данным следствия, вечером 5 января мужчины распивали алкоголь в доме на улице 4-я Москаленская. Застолье завершилось конфликтом. В результате старший брат избил младшего. Последний от полученных травм скончался на месте.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу на время следствия.

В СК поделились видео со следственным экспериментом:

Видео: Следком Омской области.
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