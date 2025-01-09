Омич во время застолья до смерти избил родного брата

Posted 9 января, 12:39
Published 9 января, 12:39
Modified 9 января, 13:30
Updated 9 января, 13:30
В Омске 54-летнего мужчину обвиняют в убийстве своего 47-летнего брата. Об этом сообщили сегодня, 8 января, в региональном следкоме.
По данным следствия, вечером 5 января мужчины распивали алкоголь в доме на улице 4-я Москаленская. Застолье завершилось конфликтом. В результате старший брат избил младшего. Последний от полученных травм скончался на месте.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу на время следствия.
В СК поделились видео со следственным экспериментом: