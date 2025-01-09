Обморожения и пожары. Омские медики рассказали о работе в новогодние праздники

В омском минздраве Городу55 предоставили статистику с 29 декабря по 7 января. По данным ведомства, за указанный период бригады медиков 34 раза выезжали к местам ДТП в Омске и районах области. Всего пострадали 56 человек, все получили помощь врачей. Трое, попавших в аварии, к сожалению, погибли.