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Posted 9 января, 10:02

Published 9 января, 10:02

Modified 9 января, 10:04

Updated 9 января, 10:04

Обморожения и пожары. Омские медики рассказали о работе в новогодние праздники

Обморожения и пожары. Омские медики рассказали о работе в новогодние праздники

9 января 2025, 10:02
Фото: 1MI.
С конца декабря у врачей было немало работы.

В омском минздраве Городу55 предоставили статистику с 29 декабря по 7 января. По данным ведомства, за указанный период бригады медиков 34 раза выезжали к местам ДТП в Омске и районах области. Всего пострадали 56 человек, все получили помощь врачей. Трое, попавших в аварии, к сожалению, погибли.

Что касается травм из-за пиротехники: за праздники с подобными случаями в городские больницы обратились двое взрослых. Из районов такой информации не поступало.

«С переохлаждением и обморожением за помощью к медикам обратились 23 человека, в том числе один ребенок. Всем оказана помощь, погибших от переохлаждения и обморожения нет. 61 раз за новогодние каникулы скорую помощь вызывали к местам пожаров. Три человека пострадали и получили помощь. Один омич, к сожалению, погиб», — рассказали в минздраве.

Кроме того, 13 раз медики отделения экстренной скорой помощи ОКБ выезжали к пациентам в районы области, пятеро человек доставлены в городские профильные медучреждения. Также медики Территориального центра медицины катастроф выполнили пять вылетов и один выезд, двоих пациентов доставили в Тарскую ЦРБ, четверых — в Областную клиническую больницу.

12 ДТП и 2 погибших: как пострадавшим омичам в праздничные дни помогали скорые
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#Ольга Скворцова#ДТП#Омск#Минздрав#Пожары#Скорая помощь#Обморожение#Пиротехника#Переохлаждение#Тарская ЦРБ
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