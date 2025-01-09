Обморожения и пожары. Омские медики рассказали о работе в новогодние праздники

Posted 9 января, 10:02
Published 9 января, 10:02
Modified 9 января, 10:04
Updated 9 января, 10:04
В омском минздраве Городу55 предоставили статистику с 29 декабря по 7 января. По данным ведомства, за указанный период бригады медиков 34 раза выезжали к местам ДТП в Омске и районах области. Всего пострадали 56 человек, все получили помощь врачей. Трое, попавших в аварии, к сожалению, погибли.
Что касается травм из-за пиротехники: за праздники с подобными случаями в городские больницы обратились двое взрослых. Из районов такой информации не поступало.
«С переохлаждением и обморожением за помощью к медикам обратились 23 человека, в том числе один ребенок. Всем оказана помощь, погибших от переохлаждения и обморожения нет. 61 раз за новогодние каникулы скорую помощь вызывали к местам пожаров. Три человека пострадали и получили помощь. Один омич, к сожалению, погиб», — рассказали в минздраве.
Кроме того, 13 раз медики отделения экстренной скорой помощи ОКБ выезжали к пациентам в районы области, пятеро человек доставлены в городские профильные медучреждения. Также медики Территориального центра медицины катастроф выполнили пять вылетов и один выезд, двоих пациентов доставили в Тарскую ЦРБ, четверых — в Областную клиническую больницу.