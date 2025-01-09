Город-степь. Самые резонансные рубки деревьев в Омске за 2024 год

Posted 9 января, 05:04
Published 9 января, 05:04
Modified 9 января, 05:06
Updated 9 января, 05:06
И, при детальном просмотре архива нашего сайта за 2024 год, становится понятно, что переживания омичей обоснованы: самое первое заседание «зеленой комиссии» в январе прошлого года, как и портал госзакупок, стали источником не самой приятной информации — к вырубкам и обрезкам было «приговорено» порядка 3,5 тыс деревьев. Но, как становится понятно, это заседание оказалось не единственным.
А теперь — в деталях.
Первыми цифрами грустной статистики в январе 2024 года стал аукцион на поиск подрядчика, объявленный омским УДХБ — бюджетное учреждение намеревалось провести обрезку 100 деревьев на улице Багратиона. Сумма контракта — полмиллиона рублей, но с обязательным условием: «расправа» над насаждениями должна была вестись исключительно перед объективами. А уже 30 января стали известны и предприятия, «подписавшиеся» на такую работу.
Как отмечалось в документах аукциона, все работы были согласованы с «зеленой комиссией» Омска. И конечно же, новые разрешения на вырубки последовали совсем скоро: 26 января представители комиссии провели очередное заседание, рассмотрев 30 вопросов относительно судьбы деревьев. Отрицательное решение было только одно — по заявке владельца сноупарка, желавшего избавиться от дерева, помешавшего установке оборудования.
А вот заявки «покрупнее» были одобрены — среди них: снос 15 деревьев и 1350 кв. м поросли для прокладки дороги к одному из ЖК в «Кварталах Драверта», а также ликвидация более 200 аварийных деревьев уже под строительство многоквартирного дома на улице Новостройка. Правда, стоит отметить, что вырубки обошлись компаниям в крупную сумму: 2,147 млн и 529,3 тыс рублей соответственно.
А теперь — к итогам месяца: согласована вырубка 3521 дерева (из них 1116 аварийных), уничтожение 96 тыс кв.м поросли. И на таком фоне очень блеклыми кажутся данные о восстановлении деревьев: предприятия, получившие разрешения на рубку, вступили в обязательство высадить суммарно 94 дерева. Словом, разница ощутимая.
Новый месяц, к сожалению, не стал периодом затишья для бензопил, автовышек и измельчителей веток — их работа продолжилась под эгидой «глубокого омоложения» деревьев. Именно с ним и познакомились жители Амурского поселка — длинные пеньки, пережившие «топпинг», стали очередным «украшением» улиц, несмотря на достаточно серьезную критику этого метода.
Однако куда больший урон городская «зелень» понесла в целях обеспечения безопасности электроснабжения общественного транспорта: к «омолаживающим процедурам» пришлось прибегнуть представителям «Электрического транспорта», поскольку кроны прочти 450 деревьев, оказавшихся в охранной зоне электропроводов, угрожали стабильной работе коммуникаций.
Примечательно, что решения «зеленой комиссии» иногда были и в пользу города-сада: например, на февральском заседании было принято решение отложить вырубку больше 390 берез на одном из земельных участков, арендованных застройщиком «Эталон». Судьбу берез предстояло определить на выездном обследовании.
К слову, март претендовал на звание «относительно спокойного месяца» — каких-либо известий о вырубке или обрезке деревьев за первые две недели, фактически, не было. Однако отчет департамента городского хозяйства о ходе озеленения омских улиц в 2023 году стал настоящим «ящиком Пандоры»: после оглашения статистики многие, вероятно, решили ее не просто повторить, но «догнать и перегнать».
Например, в плане сумм, выделяемых на борьбу с ростом деревьев: сразу 10 различных бюджетных учреждений объявили аукционы на поиск подрядчика для обрезки и кронирования на подведомственной территорией — общая сумма лотов едва не перевалила за 4 млн рублей.
Не менее значителен и показатель деревьев, получивших «приговоры» в марте: совокупно под снос было отправлено 1747 различных насаждений. Причины, в основном, исключительно «строительные»: расширение улицы, прокладка ливневых стоков, стройка логопарка и интересы девелоперов.
Однако мы не просто так обратили внимание на первый весенний месяц — ведь именно в марте и «стартовала» череда скандалов вокруг омского парка им. 30 лет ВЛКСМ.
Во-первых, небезызвестная компания «Кедр», на тот момент, намеревалась обратиться за получением разрешения на снос 267 деревьев, попадающих в зону стройки нового ТЦ компании. По похожему сценарию развивались и события с другим объектом компании — ТЦ «Парк», для которого также вырубили порядка 200 деревьев.
А во-вторых, странностей хватало и на территории самого парка: уже 28 марта там начались работы по обрезке и кронированию старых и аварийных ив — все для безопасности посетителей. Строительства, конечно, не случилось, но и без вырубок не обошлось — на декабрьском заседании «зеленой комиссии» парку «дали добро» на снос 164 деревьев. Примечательно, что сразу же стало известно и о замене снесенных деревьям — представители администрации намеревались высадить порядка 300 саженцев ценных пород растений.
В плане обилия новостей апрель даже смог превзойти предыдущий месяц: например, ответственные за насаждения структуры активно выясняли, в чем кроется причина постепенного «опустынивания» Омска.
На наш скромный взгляд, самые логичные доводы были у представителей управления дорожного хозяйства и благоустройства: по словам специалистов, деревья просто не выдерживают эксплуатации — на следующий год после посадки приживаются 90-95% саженцев, но не всем из них суждено стать деревьями — развитие города, собаки, хулиганы, а также «беспризорные» тракторы значительно усложняют жизнь молодых посадок.
Куда более забавные причины вырубок называли в администрации парка 30-летия ВЛКСМ — например, деревьям мешают… Лыжники! А точнее, их жалобы (напомним, новость датирована апрелем) — якобы, на лыжню и людей постоянно сыпятся сухие ветки от аварийных деревьев. Поэтому их стараются вовремя выявлять — осенью 2023 года было найдено порядка 800 подобных деревьев. И соответственно, от них постепенно избавляются.
А иногда деревья становятся и жертвами «производственной необходимости». На эту причину сослались представители «зеленой комиссии», аргументируя разрешение на снос 32 деревьев на улице Челюскинцев. К сожалению, там совпало сразу несколько факторов: рост в охранной зоне, помеха в ремонте теплосетей, а еще 13 деревьев из 32 деревьев оказались аварийными.
Но, раз уж причины планомерной потери «зелени» были выяснены, необходимо предложить и ее решение. О нем на своей пресс-конференции 17 апреля 2024 года и рассказали представители УДХБ: специалисты озвучили плановые цифры озеленения на уровне не менее 10 тысяч деревьев и 23 тысяч кустарников.
А вот прямо противоположная статистика продолжала набирать обороты: в апреле члены «зеленой комиссии» изучили заявки на снос двух сосен у Ленинградского моста, рассмотрели проекты «Омскводоканала», заявившего снос почти 150 деревьев у Красноярского тракта и разбирались в нюансах оплаты повторной выдачи разрешения на снос деревьев — месяц оказался насыщенным.
Однако «парковый вопрос», несмотря на затянувшееся молчание, напомнил о себе под конец месяца: выводы о «лыжниках» не остались без внимания городских властей и парк 30 лет ВЛКСМ лично посетил уже Сергей Шелест — мэр Омска. Вопросов к дирекции парка было много, ответов — мало, а руководителю парка, Руслану Щербакову, был поставлен ультиматум: определиться, «лесоруб» он, или «нормальный хозяин», поскольку даже наличие аварийных деревьев не является поводом для «бездумного махания топором».
Схожее «уведомление» получила и администрация парка: деятельность руководства зеленой зоны стала объектом проверки балансовой комиссии и соответствующих «кадровых выводов». Вот только, кажется, особенно эффекта это не возымело — вырубки не исчезли из планов парковой дирекции…
Что и стало причиной повышенного внимания со стороны не только администрации, но и Следственного комитета, причем не местного — тогда это было особенно подчеркнуто со стороны ведомства: по словам директора парка им. 30 лет ВЛКСМ, Руслана Щербакова, в мае проверки были практически каждый день. Однако силовиков, в рамках уголовного дела, заинтересовали не только недавние факты вырубок, но и прошлые — в пределах 5 лет. Пусть и косвенно, но специалистам СКР удалось остановить деструктивную активность в парке — пока длились следственные действия, в дирекции парка заявляли, что у них «связаны руки».
В остальном же угроза парковой растительности никуда не делась: слухи о планах компании «Кедр» заняться стройкой практически подтвердились — проект нового ТЦ даже получил одобрение госэкспертизы.
Здесь стоит особенно отметить небывалый уровень резонанса, буквально захлестнувший все информационное поле Омска: «лесоповальные» разбирательства в парке даже стали интернет-фольклором. Вот только пока происходили все описанные события, бензопилы, как и обсуждения, не затихали.
Например, было решено сократить зону рекреации на Красном Пути — разумеется, с последующей застройкой, а в Светлом поселке очевидцы обнаружили «черных лесорубов» из ближайшего частного сектора — им особенно «глянулась» близлежащая березовая рощица. Кроме того, не прекращалась и работа «зеленой комиссии», одобрившей в мае снос 78 деревьев под строительство логопарка «Звездный», а также вырубку 60 деревьев на 2 омских кладбищах — в последнем случае этого требовали даже родственники усопших.
Увы, не обошлось и без скандалов — благоустройство в парке у ТЮЗа обернулось серьезными повреждениями для постоянных «обитателей» зеленой зоны: лиственницы и липы пострадали от ковшей тяжелой техники. Городские агрономы после обследования деревьев заявили, что ситуация, в целом, поправима — глубокое залегание корней спасло ситуацию. Хотя, подрядчик ничем и не рисковал даже в случае гибели деревьев.
За любым периодом бурной активности неизбежно следует спад: дела — на рассмотрении, страсти — улеглись, и омичи немного сбавили темпы борьбы за «зеленые легкие» родного города.
Однако некоторые точки для приложения усилий все равно появились. В первый день лета стало известно об одобрении нового плана благоустройства многострадального парка им. 30 лет ВЛКСМ — разумеется, с «обновлением зеленых насаждений», что, скорее всего, подразумевало вырубку уже имеющихся — для реализации всех пунктов плана.
Но, кроме этого, были и новые решения «зеленой комиссии» — на сей раз ее представители рассматривали вопрос уборки сухостойных елей и «прореживание» имеющихся деревьев у одного из символов Омска — одноименного торгового центра. Последнее предложение, к слову, было озвучено именно представителями ТЦ «Омский» — деревья у стен здания буквально «душат друг друга» и поэтому рассматривалась возможность прореживания. К счастью, эту идею отклонили, но вот сухостой было рекомендовано убрать — с одновременной заменой новыми деревьями.
Аналогичная ситуация развернулась и другого торгового центра, уже на Левобережье: одно из обсуждений на заседании «зеленой комиссии» было посвящено возможной вырубке 20 елей у «Маяк-Молла» на проспекте Комарова. Но в этом случае специалисты выступили за сохранение растений. Такое же решение приняли и в отношении растений на улицах Конева, Лукашевича в Кировском округе и Иртышской набережной и 25 лет Октября в Ленинском округе: во-первых, это могло вызвать серьезное возмущение в обществе, а во-вторых — деревья еще могли «отойти» после зимы.
Однако некоторые растения, к сожалению, спасти не удалось: 23 июня жители 12-го микрорайона поделились данными о гибели небольшой рощицы из-за возведения в ней шашлычного киоска — якобы, строители при укладке плитного фундамента могли повредить корни берез, что очень навредило деревьям. Разбираться во всех обстоятельствах этого дела пришлось уже полиции.
Этот месяц уже стал настоящим «затишьем» в сфере омской экологии: значительных событий можно отметить совсем немного. Но, к сожалению, все они оказались не самыми приятными (особенно для растений).
Сразу из двух популярных парковых зон поступили сообщения очевидцев о повреждении как саженцев, так и уже взрослых деревьев: в саду «Сибирь», например, тяжелая техника, занимавшаяся покосом травы, полностью уничтожила целую группу саженцев. На проблему обратили внимание местные жители, возник резонанс, но в администрации пообещали все исправить, высадив новые растения взамен скошенных сосен, черемухи и рябин.
Благоустройство Сквера Дружбы народов тоже обернулось трагедией, на манер зеленой зоны у ТЮЗа: тропинки, проложенные жителями в сквере, решили облагородить и превратить в полноценные дорожки с асфальтовым покрытием, но это требовало земляных работ и привлечения спецтехники. И, в результате ее работы, множество растений остались с оголенными корнями. Очевидец, поделившийся проблемой, особенно отмечал пренебрежение имеющимися правилами благоустройства: техника работала «впритык» к растениям, а об их защите и вовсе не позаботились.
А вот история с «прореживанием» елей у стен ТЦ «Омский» получила небольшое продолжение, или даже финал: активисты из организации «Зеленый дом» постарались предотвратить снос деревьев, но им не удалось заинтересовать прокуратуру.
Как только летняя жара начала отступать, активность «претендентов» на омские скверы и деревья немного возросла: например, на очередном заседании «зеленой комиссии» была согласована вырубка 48 деревьев, 155 кв. м кустарника облепихи и 380 «квадратов» поросли клена и вяза на улице Волгоградской — все эти деревья находились в зоне работ компании «Эталон-Омск», возводящей микрорайон «Зеленая река». Бизнесу удалось договориться с представителями муниципалитета — в обмен на компенсацию в размере 1,466 млн рублей и последующую высадку 339 деревьев и 9804 единиц кустарника.
Но как только эти вопросы были улажены, тревожные вести поступили уже из центра города: владельцы кинотеатра «Маяковский» решили облагородить прилегающую территорию — работа в этом направлении велась уже достаточно долго, но проекты постоянно отправлялись на доработку. И, вероятно, не только из-за риска утратить имеющиеся на территории деревья и целые заросли абрикоса, полюбившегося омичам.
Однако были и позитивные примеры — после долгих дебатов о сносе деревьев на улице Конева, попадающих в зону стройки фиджитал-центра, было достигнуто компромиссное решение: 200 корней будут пересажены. Современные технологии позволяют «проворачивать» и такое:
Вот только последние новости августа такого же оптимизма не внушали — Советский округ Омска оказался особенно интересен как благоустроителям, так и спортсменам. Одни из самых ярких дебатов того времени коснулись участи небольшого участка Советского парка — там, по обращению спортшколы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник», были согласованы вырубки 16 различных деревьев — на их месте предполагается возвести центр настольного тенниса, что, конечно же, вызвало определенную долю возмущений.
В другом уголке городка Нефтяников тоже все было неспокойно: «новое уютное пространство», созданное ценой вырубки 58 деревьев, так и не получило озеленения — на тот момент сообщалось только о планах высадки 43 саженцев.
Основной темой этого месяца стали разбирательства у кинотеатра «Маяковский»: в начале сентября омичи обнаружили первые изменения в благоустройстве этой локации — старые клены снесли, а вместо них установили кашпо с туями. Однако, беспокойство оказалось не совсем обоснованным — как рассказали Городу55 в мэрии, все работы были проведены в целях создания новой ландшафтной композиции. Но вот от тревоги за судьбу абрикосов эта информация омичей не освободила.
И как выяснилось позже, не зря: на заседании зеленой комиссии от 18 сентября рассматривалось обращение торговой фирмы «Омь» на снос 31 дерева — в целях благоустройства. Однако решение по заявке было отложено.
Середина осени также не обошлась без скандалов: история с деревьями у кинотеатра «Маяковский» снискала особенную популярность у омичей — владельцы кинотеатра повторно обратились за разрешением на снос деревьев. Но — получили и повторный отказ: представители «зеленой комиссии» отложили вопрос для изменения имеющегося проекта и увеличения площади озеленения. Как именно будет развиваться эта ситуация — еще предстоит увидеть.
А в остальном городские насаждения по-прежнему находятся под угрозой вырубок: например, в микрорайоне «Заозерный». Дорожный скандал, развернувшийся в районе местной поликлиники №11, плавно стал и скандалом «древесным».
Дело в том, что местным жителям приходится терпеть соседство с магистралями, которые «внезапно» образовались вместо междворовых проездов, а также и дворы, заставленные автомобилями. Причиной взаимных претензий стало отсутствие собственной парковки у поликлиники. И, для соблюдения баланса интересов даже было озвучено предложение вырубки близлежащей рощи для обустройства парковки — сразу же столкнувшееся с целой волной критики.
Вот только как отметили представители администрации, такая идея имеет право на существование — если появится заинтересованное лицо.
Но, к сожалению, не все изменения в озеленении Омска так тщательно отслеживаются администрацией: в конце октября омичи обратили внимание на снос кустарников у пересечения улиц Лермонтова и Маршала Жукова. И как оказалось, вырубка была сюрпризом и для администрации — ее последствиями, как и поиском «черного лесоруба», пришлось заниматься уже полиции.
Неудивительно, что в таких условиях горожане буквально дерутся за каждое деревце. Однако такая работа очень тяжела — противостоять рубкам приходится в условиях сложной и непрозрачной системы с множеством обращений в органы государственной власти.
Последние месяцы года — обычно время итогов: все стараются закрыть год «красиво», не оставляя на будущее незавершенные дела и демонстрируя «круглые» числа статистики. «Красивые» цифры фигурировали и в отчете омского УДХБ, заслушанного 13 ноября депутатами Горсовета: оказывается, с начала 2024 года в Омске было снесено порядка 10027 деревьев (из них аварийных — 4059 ед.) и обрезано 7653.
Почти 5700 деревьев пришлось срубить из-за строительства новых микрорайонов, в том числе «Зеленой реки» (застройщик — питерский «Эталон») и «Кварталов Драверта» (застройщик — «Брусника» из Екатеринбурга).
«Снос 5 698 деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии, обусловлен строительством новых жилых микрорайонов „Зеленая река“, „Кварталы Драверта“ и созданием инфраструктуры в них, иных многоквартирных домов, линий электропередачи, необходимостью содержания охранных зон инженерных сетей (коммуникаций), в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию…», — говорилось в докладе.
Доклад был молча принят к сведению, без каких-либо вопросов от депутатов. Мы тоже промолчим.
Финал года, конечно, утратил весь «накал страстей», но тоже запомнился громкими вырубками и их попытками — чего стоит только признание сухостоем реликтовых сосен в окрестностях поселка Дачный. Напомним, еще в ноябре о них заговорили пользователи социальных сетей, называя их «современниками отмены крепостного права» и утверждая, что им может быть не менее 160 лет. Однако реальность оказалась прозаичнее — по данным ГУЛХ Омской области, соснам «всего» 75 лет и они подлежат «проходящей рубке».
Удовлетворить интересы всех сторон спора все-таки удалось — из общей массы реликтовых сосен сохранили 5 деревьев, выбранных лесоводами и местными жителями. Кстати, выяснилось, что такие «возрастные» крупномеры востребованы не только как растения, но и даже «спортивные снаряды» — деревья активно используются местными альпинистами для тренировок из-за их высоты.
Вот только подобный счастливый финал есть не у всех «древесных историй» — в декабре омичи узнали о разрешении на снос деревьев под стройку на месте кинотеатра «Сатурн» и во дворе одного из корпусов омского КМХЦ. Кроме того, среди официальных рубок затесались и местные «инициативы» — например, в канун Нового года, в одном из скверов Левобережья неизвестные похитили елку: следы делянки «лесорубов» обнаружил один из местных жителей.
Но, если подводить итоги, то все не так уж и плохо — как отмечают некоторые депутаты Городского совета, Омск — совсем не «лысый» город:
«Ну перестаньте: „город лысеет“… У нас уже есть вопрос, куда размещать новые высадки. У нас норматив превышен по зеленой массе, по вегетативной массе в городе в 20 раз. Любой, кто приезжает в Омск из других городов, говорит: „Ба, какой зеленый город“, а мы все продолжаем твердить: „Лысый, лысый““, — отметил Алексей Провозин.
Тем не менее — в новом, уже 2025 году, хочется пожелать Омску возвращения своего знаменитого статуса: яркого, зеленого и тенистого города, где деревья перестанут мешать людям, станут значимым элементом ландшафтного и городского дизайна и по праву займут место среди «визитных карточек» родного города.