Город-степь. Самые резонансные рубки деревьев в Омске за 2024 год

Что и стало причиной повышенного внимания со стороны не только администрации, но и Следственного комитета, причем не местного — тогда это было особенно подчеркнуто со стороны ведомства: по словам директора парка им. 30 лет ВЛКСМ, Руслана Щербакова, в мае проверки были практически каждый день. Однако силовиков, в рамках уголовного дела, заинтересовали не только недавние факты вырубок, но и прошлые — в пределах 5 лет. Пусть и косвенно, но специалистам СКР удалось остановить деструктивную активность в парке — пока длились следственные действия, в дирекции парка заявляли, что у них «связаны руки».