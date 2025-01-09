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Posted 9 января, 10:07

Published 9 января, 10:07

Modified 9 января, 10:14

Updated 9 января, 10:14

По итогам матча с «Северсталью» Холодилин набрал 2 очка

Форвард омского «Авангарда» Никита Холодилин стал игроком дня КХЛ

9 января 2025, 10:07
Фото: ХК Авангард. По итогам матча с «Северсталью» Холодилин набрал 2 очка
Нападающий забросил две шайбы в основное время и забил решающий буллит.

Нападающего омского «Авангарда» Никиту Холодилина признали игроком дня в КХЛ. За него отдали голоса 29% болельщиков. В матче с «Северсталью» Холодилин забросил две шайбы в основное время, а также стал автором решающего буллита. Форвард провел на льду чуть более 9 минут.

Никита Холодилин играет за «Авангард» с 2021 года. Также выступал в составе «Омских Крыльев» и «Омских Ястребов».

Напомним, 8 января «Авангард» вырвал победу у «Северстали» в серии послематчевых бросков. По ходу встречи «ястребы» уступали 0:3, но к концу основного времени смогли догнать противника и сравнять счет — 5:5. Овертайм завершился без шайб, а в исполнении буллитов омичи оказались сильнее.

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#Евгений Игишев#Спорт#Футбол#Авангард#Омск#КХЛ#Северсталь#Никита Холодилин
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