Форвард омского «Авангарда» Никита Холодилин стал игроком дня КХЛ

Posted 9 января, 10:07
Published 9 января, 10:07
Modified 9 января, 10:14
Updated 9 января, 10:14
Нападающего омского «Авангарда» Никиту Холодилина признали игроком дня в КХЛ. За него отдали голоса 29% болельщиков. В матче с «Северсталью» Холодилин забросил две шайбы в основное время, а также стал автором решающего буллита. Форвард провел на льду чуть более 9 минут.
Никита Холодилин играет за «Авангард» с 2021 года. Также выступал в составе «Омских Крыльев» и «Омских Ястребов».
Напомним, 8 января «Авангард» вырвал победу у «Северстали» в серии послематчевых бросков. По ходу встречи «ястребы» уступали 0:3, но к концу основного времени смогли догнать противника и сравнять счет — 5:5. Овертайм завершился без шайб, а в исполнении буллитов омичи оказались сильнее.