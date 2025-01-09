Форвард омского «Авангарда» Никита Холодилин стал игроком дня КХЛ

Нападающего омского «Авангарда» Никиту Холодилина признали игроком дня в КХЛ. За него отдали голоса 29% болельщиков. В матче с «Северсталью» Холодилин забросил две шайбы в основное время, а также стал автором решающего буллита. Форвард провел на льду чуть более 9 минут.