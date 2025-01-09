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Posted 9 января, 03:53

Published 9 января, 03:53

Modified 9 января, 03:57

Updated 9 января, 03:57

До -38! На Омскую область идут аномальные морозы

До -38! На Омскую область идут аномальные морозы

9 января 2025, 03:53
Фото: 1MI.
Холода придут во второй половине января.

Сервис визуализации погода Ventusky дает грустный прогноз для жителей Омской области. По данным синоптиков, во второй половине января в регион придут аномальные холода. Морозы принесет антициклон с Югры.

Так, по прогнозу метеорологов, резко похолодает уже 17 января — в тот день температура воздуха будет в пределах -26… -31 градуса. В ночь на 18 января столбик термометра опустится до -34 градусов, днем обещают -27… -30 градусов. Еще сильнее похолодает ночью 19 января — температура достигнет -38 градусов. В эти дни будет солнечно и без осадков.

Прогноз погоды с 17 января
Прогноз погоды с 17 января
Прогноз погоды с 17 января. Фото: Ventusky

Такие морозы будут до 21 января включительно, а 22-го числа немного станет теплее — температура поднимется до -14… -17 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Синоптики#Морозы#Антициклон#Январь
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