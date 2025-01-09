До -38! На Омскую область идут аномальные морозы

Так, по прогнозу метеорологов, резко похолодает уже 17 января — в тот день температура воздуха будет в пределах -26… -31 градуса. В ночь на 18 января столбик термометра опустится до -34 градусов, днем обещают -27… -30 градусов. Еще сильнее похолодает ночью 19 января — температура достигнет -38 градусов. В эти дни будет солнечно и без осадков.