До -38! На Омскую область идут аномальные морозы

Posted 9 января, 03:53
Published 9 января, 03:53
Modified 9 января, 03:57
Updated 9 января, 03:57
Сервис визуализации погода Ventusky дает грустный прогноз для жителей Омской области. По данным синоптиков, во второй половине января в регион придут аномальные холода. Морозы принесет антициклон с Югры.
Так, по прогнозу метеорологов, резко похолодает уже 17 января — в тот день температура воздуха будет в пределах -26… -31 градуса. В ночь на 18 января столбик термометра опустится до -34 градусов, днем обещают -27… -30 градусов. Еще сильнее похолодает ночью 19 января — температура достигнет -38 градусов. В эти дни будет солнечно и без осадков.
Такие морозы будут до 21 января включительно, а 22-го числа немного станет теплее — температура поднимется до -14… -17 градусов.