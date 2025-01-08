Вклад в медицину и непростой путь: умер омский врач-гинеколог Валерий Чикишев

Напомним, имя Валерия Чикишева связано с резонансным делом. Он и еще несколько врачей в 2018 году обвинялись в гибели двух молодых матерей — Оксаны Морозовой и Елены Гайсиной, чьи трагические смерти произошли в 2014 году. В рамках судебного разбирательства виновными были признаны его супруга, Светлана Чикишева, ранее возглавлявшая отделение патологии беременности роддома № 2, и еще один врач-гинеколог. Им назначили два года лишения свободы и запрет на медицинскую деятельность, но из-за истечения срока давности наказание было отменено.