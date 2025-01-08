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Posted 8 января, 03:46

Published 8 января, 03:46

Modified 8 января, 03:48

Updated 8 января, 03:48

В Омске скончался известный врач-гинеколог, который изменил жизнь многих женщин

Вклад в медицину и непростой путь: умер омский врач-гинеколог Валерий Чикишев

8 января 2025, 03:46
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске скончался известный врач-гинеколог, который изменил жизнь многих женщин

Валерию Чикишеву было 65 лет.

6 января 2025 года на 66-м году жизни ушел из жизни известный омский врач-гинеколог Валерий Чикишев. Его профессиональная карьера была связана с многолетним трудом в медицине: он окончил Красноярский медицинский институт и работал в различных медицинских учреждениях Омской области. Чикишев занимал пост главного акушера-гинеколога региона и входил в состав выездной консультативной бригады, оказывая помощь пациентам в сложных ситуациях.

Напомним, имя Валерия Чикишева связано с резонансным делом. Он и еще несколько врачей в 2018 году обвинялись в гибели двух молодых матерей — Оксаны Морозовой и Елены Гайсиной, чьи трагические смерти произошли в 2014 году. В рамках судебного разбирательства виновными были признаны его супруга, Светлана Чикишева, ранее возглавлявшая отделение патологии беременности роддома № 2, и еще один врач-гинеколог. Им назначили два года лишения свободы и запрет на медицинскую деятельность, но из-за истечения срока давности наказание было отменено.

Прощание с Валерием Чикишевым состоится 9 января в 11:00 в ритуальном зале Областной клинической больницы, расположенной на улице Березовая, 3.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Валерия Чикишева.

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#Диана Рязанцева#Омск#Медицина#Смерть#Судебное разбирательство#Прощание#Гинекология
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