Вклад в медицину и непростой путь: умер омский врач-гинеколог Валерий Чикишев

Posted 8 января, 03:46
Published 8 января, 03:46
Modified 8 января, 03:48
Updated 8 января, 03:48
6 января 2025 года на 66-м году жизни ушел из жизни известный омский врач-гинеколог Валерий Чикишев. Его профессиональная карьера была связана с многолетним трудом в медицине: он окончил Красноярский медицинский институт и работал в различных медицинских учреждениях Омской области. Чикишев занимал пост главного акушера-гинеколога региона и входил в состав выездной консультативной бригады, оказывая помощь пациентам в сложных ситуациях.
Напомним, имя Валерия Чикишева связано с резонансным делом. Он и еще несколько врачей в 2018 году обвинялись в гибели двух молодых матерей — Оксаны Морозовой и Елены Гайсиной, чьи трагические смерти произошли в 2014 году. В рамках судебного разбирательства виновными были признаны его супруга, Светлана Чикишева, ранее возглавлявшая отделение патологии беременности роддома № 2, и еще один врач-гинеколог. Им назначили два года лишения свободы и запрет на медицинскую деятельность, но из-за истечения срока давности наказание было отменено.
Прощание с Валерием Чикишевым состоится 9 января в 11:00 в ритуальном зале Областной клинической больницы, расположенной на улице Березовая, 3.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Валерия Чикишева.