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Posted 8 января, 06:30

Published 8 января, 06:30

Modified 8 января, 06:32

Updated 8 января, 06:32

В первый рабочий день 2025 года омичам придется пережить жуткий мороз

В первый рабочий день 2025 года омичам придется пережить жуткий мороз

8 января 2025, 06:30
Фото: 1MI.
Местами температура опустится до -26 градусов

По информации Обь-Иртышского УГМС, в ночь с 8 на 9 января температура воздуха опустится до -16…-21 градусов, а при прояснении — до -26 градусов. Ветер будет юго-западным и южным, со скоростью 3-8 м/с.

Днем температура составит от -6 до -11 градусов, а местами — до -16 градусов. Ветер сохранится юго-западный и южный, усилится до 6-11 м/с.

Прогноз погоды по Омской области на сутки 9 января
Прогноз погоды по Омской области на сутки 9 января. Фото: Ventusky

Ночью ожидается небольшой снег, а по северо-восточным районам — без существенных осадков. В отдельных местах возможен туман и изморозь. Днем также пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление ночью останется стабильным, а днем начнется снижение.

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#Диана Рязанцева#Погода#Снег#Омск#Гололедица#Туман#Температура#Обь-Иртышское УГМС
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