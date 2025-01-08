В первый рабочий день 2025 года омичам придется пережить жуткий мороз

Posted 8 января, 06:30
Published 8 января, 06:30
Modified 8 января, 06:32
Updated 8 января, 06:32
По информации Обь-Иртышского УГМС, в ночь с 8 на 9 января температура воздуха опустится до -16…-21 градусов, а при прояснении — до -26 градусов. Ветер будет юго-западным и южным, со скоростью 3-8 м/с.
Днем температура составит от -6 до -11 градусов, а местами — до -16 градусов. Ветер сохранится юго-западный и южный, усилится до 6-11 м/с.
Ночью ожидается небольшой снег, а по северо-восточным районам — без существенных осадков. В отдельных местах возможен туман и изморозь. Днем также пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление ночью останется стабильным, а днем начнется снижение.
Напомним, ранее Город55 изучил подробный прогноз погоды на предстоящую весну.