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Posted 8 января, 04:22

Published 8 января, 04:22

Modified 8 января, 04:24

Updated 8 января, 04:24

В омском Калачинске простились с 20-летним бойцом СВО

В омском Калачинске простились с 20-летним бойцом СВО

8 января 2025, 04:22
Фото: Изображение Midjourney.
Молодой человек скончался 11 ноября 2024 года.

Перед Новым годом в ходе специальной военной операции погиб 20-летний житель Омской области Никита Соловьянов. О его смерти стало известно из публикации в местном сообществе «Алло, Калачинск».

Никита Соловьянов родился 3 апреля 2004 года в Калачинске. Он погиб 11 ноября 2024 года, выполняя служебный долг. Прощание с молодым человеком прошло 5 января 2025 года в 14:00 в прощальном зале Калачинска.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Смерть#Калачинск#Прощание#Сво
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