В омском Калачинске простились с 20-летним бойцом СВО

Posted 8 января, 04:22
Published 8 января, 04:22
Modified 8 января, 04:24
Updated 8 января, 04:24
Перед Новым годом в ходе специальной военной операции погиб 20-летний житель Омской области Никита Соловьянов. О его смерти стало известно из публикации в местном сообществе «Алло, Калачинск».
Никита Соловьянов родился 3 апреля 2004 года в Калачинске. Он погиб 11 ноября 2024 года, выполняя служебный долг. Прощание с молодым человеком прошло 5 января 2025 года в 14:00 в прощальном зале Калачинска.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.