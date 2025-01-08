В Омске выставили на продажу кофейню-вафельную, которая проработала только 4 месяца

Posted 8 января, 12:45
Published 8 января, 12:45
Modified 8 января, 14:09
Updated 8 января, 14:09
Кофейня «Сова» расположена в ТЦ «Квартал Л» на улице Дианова в Кировском округе, и цена вопроса — 650 000 рублей. Кофейня открылась 1 сентября 2024 года, но была закрыта уже в декабре того же года. Объявление появилось на сайте «Авито».
«В кофейню вложена душа. Продумана до мелочей, не франшиза. Вложений около 2 миллионов», — сообщает продавец.
По информации владельца, заведение имеет площадь 72,9 квадратных метра и оборудовано всем необходимым для полноценной работы. В стоимость входят новая световая вывеска, интересное меню, четыре вафельницы, кондитерская витрина, холодильник, морозильная камера, касса в собственности, пейджеры для уведомлений о готовности заказа и многое другое.
Сообщается, что в кофейню вложено около 2 миллионов рублей. Владелец объясняет продажу семейными обстоятельствами и планами переезда в другой город. Сумма выручки оценивается в 350 000, а расходов — 200 000 рублей. По данным онлайн-карты 2ГИС, кофейня имеет хорошие отзывы с оценкой 4,9.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске продаются три пивоварни от 9,9 до 12,9 миллионов рублей.