В Омске выставили на продажу кофейню-вафельную, которая проработала только 4 месяца

Кофейня «Сова» расположена в ТЦ «Квартал Л» на улице Дианова в Кировском округе, и цена вопроса — 650 000 рублей. Кофейня открылась 1 сентября 2024 года, но была закрыта уже в декабре того же года. Объявление появилось на сайте «Авито».