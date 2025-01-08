В Омске на продажу выставили три пивоварни стоимостью от 9,9 млн рублей

Posted 8 января, 08:03
Published 8 января, 08:03
Modified 8 января, 08:51
Updated 8 января, 08:51
В Омске появились предложения для тех, кто мечтает заняться пивоваренным бизнесом. На продажу на сайте «Авито» выставлены три пивоварни разного масштаба и оснащения. Каждая из них имеет уникальные характеристики и рассчитана как на крупные объемы производства, так и на выпуск крафтовых сортов. Цены стартуют от 9,9 млн рублей.
Это действующий завод полного цикла по производству пива с мощностью до 64 тонн готовой продукции в месяц. Пивоварня расположена в Омской области и произведена фирмой НОМАС, которая специализируется на производстве пивоваренного оборудования.
Все необходимые документы и разрешения на производство и продажу пива в наличии, а также пивоварня зарегистрирована в реестре производителей напитков. Производительность по варочному отделу — до 150 000 литров в месяц, по бродильному отделению — до 64 000 литров в месяц.
Пивоварня «Домашний пивовар» включает в себя три части бизнеса: оборудование, продукцию и IT-систему. Оборудование позволяет производить до 14 400 литров пива в месяц.
Как утверждает продавец, это оборудование высочайшего качества, произведенное в Германии. Оборудование предназначено для производства крафтового пива с возможностью выпускать до 18 сортов. Производительность составляет 24 тонны пива в месяц. Причина продажи — переезд в другой регион и планы по открытию бара с новой концепцией.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омской области на продажу выставили элитный коттедж стоимостью 65 000 000 рублей.