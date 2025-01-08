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Posted 8 января, 08:03

Published 8 января, 08:03

Modified 8 января, 08:51

Updated 8 января, 08:51

В Омске на продажу выставили три пивоварни стоимостью от 9,9 млн рублей

В Омске на продажу выставили три пивоварни стоимостью от 9,9 млн рублей

8 января 2025, 08:03
Фото: 1MI.
Цена одного из объектов достигает 12,9 млн рублей.

В Омске появились предложения для тех, кто мечтает заняться пивоваренным бизнесом. На продажу на сайте «Авито» выставлены три пивоварни разного масштаба и оснащения. Каждая из них имеет уникальные характеристики и рассчитана как на крупные объемы производства, так и на выпуск крафтовых сортов. Цены стартуют от 9,9 млн рублей.

Пивоварня в Кормиловке — 9 900 000 рублей

Пивоварня в Кормиловке
Пивоварня в Кормиловке. Фото: Сайт объявление «Авито»

Это действующий завод полного цикла по производству пива с мощностью до 64 тонн готовой продукции в месяц. Пивоварня расположена в Омской области и произведена фирмой НОМАС, которая специализируется на производстве пивоваренного оборудования.

Все необходимые документы и разрешения на производство и продажу пива в наличии, а также пивоварня зарегистрирована в реестре производителей напитков. Производительность по варочному отделу — до 150 000 литров в месяц, по бродильному отделению — до 64 000 литров в месяц.

Пивоварня в Омске, улица 1-я Северная — 10 000 000 рублей

Пивоварня «Домашний пивовар»
Пивоварня «Домашний пивовар». Фото: Сайт объявление «Авито»

Пивоварня «Домашний пивовар» включает в себя три части бизнеса: оборудование, продукцию и IT-систему. Оборудование позволяет производить до 14 400 литров пива в месяц.

Пивоварня с немецким оборудованием — 12 900 000 рублей

Пивоварня с немецким оборудованием
Пивоварня с немецким оборудованием. Фото: Сайт объявление «Авито»

Как утверждает продавец, это оборудование высочайшего качества, произведенное в Германии. Оборудование предназначено для производства крафтового пива с возможностью выпускать до 18 сортов. Производительность составляет 24 тонны пива в месяц. Причина продажи — переезд в другой регион и планы по открытию бара с новой концепцией.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омской области на продажу выставили элитный коттедж стоимостью 65 000 000 рублей.

С видом на Иртыш: в Омске продают элитный коттедж за 65 миллионов рублей
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#Диана Рязанцева#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Производство#Авито#Оборудование
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