В Омске на продажу выставили три пивоварни стоимостью от 9,9 млн рублей

В Омске появились предложения для тех, кто мечтает заняться пивоваренным бизнесом. На продажу на сайте «Авито» выставлены три пивоварни разного масштаба и оснащения. Каждая из них имеет уникальные характеристики и рассчитана как на крупные объемы производства, так и на выпуск крафтовых сортов. Цены стартуют от 9,9 млн рублей.