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Posted 8 января, 16:39

Published 8 января, 16:39

Modified 8 января, 16:41

Updated 8 января, 16:41

Омский «Авангард» весь матч уступал «Северстали», но смог победить по буллитам

Триллер на выезде. «Авангард» в сумасшедшем матче вырвал победу у «Северстали»

8 января 2025, 16:39
Фото: ХК Авангард.

Омский «Авангард» весь матч уступал «Северстали», но смог победить по буллитам

У омичей в основное время шайбы забросили Никита Холодилин (дубль), Рид Буше, Семен Чистяков и Наиль Якупов.

Омский «Авангард» сегодня, 8 января, встречался в Череповце с местной «Северсталью». «Ястребы» победили со счетом 6:5. Исход поединка решился в серии послематчевых бросков.

На 6-й минуте первого периода у «Северстали» за подножку удалился Николай Чебыкин. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. А на 8-й минуте матча хозяева льда открыли счет. Шайбу в ворота Никиты Серебрякова забросил Данил Аймурзин. В середине периода «ястреб» Наиль Якупов отправился в штраф-бокс за подножку. Омичи выстояли в меньшинстве, но тут же пропустили в равных составах. С передачи Ильи Иванцова и Михаила Ильина шайбу забросил Алексей Кручинин — 2:0.

Под конец первого игрового отрезка защитник «Северстали» Владимир Грудинин получил два малых штрафа: он попал по лицу высоко поднятой клюшкой нападающему омичей Николаю Прохоркину. Однако за похожее нарушение на скамейку на 4 минуты почти сразу поехал и Наиль Якупов. Больше счет в первом периоде не менялся, команды отправились на перерыв.

Фото: ХК Авангард

На 23-й минуте Кирилл Пилипенко довел счет до 3:0. Ассистентом атаки стал Руслан Абросимов. Однако «ястребы» тут же отыграли одну шайбу (3:1). Ворота соперника поразил Никита Холодилин, в атаке также поучаствовали Игорь Мартынов и Илья Каблуков. На 26-й минуте Холодилин оформил дубль — 3:2. Мартынов и Каблуков вновь стали ассистентами.

Под конец второго периода «Северсталь» увеличила отрыв (4:2). Автором гола стал Кирилл Пилипенко. Передачи на счету Николая Чебыкина и Тимофея Давыдова.

Фото: ХК Авангард

В третьем периоде «Авангарду» необходимо было отыгрываться. На 43-й минуте Рид Буше забил третью в ворота хозяев льда (4:3). Передачи отдали Семен Чистяков и Константин Окулов.

«Северсталь» не собиралась отступать. Николай Чебыкин сделал счет 5:3 на 49-й минуте матча. Затем хозяева льда остались в меньшинстве, а «Авангард» воспользовался преимуществом — 5:4. Отличился Семен Чистяков. В конце периода «ястребы» заменили голкипера на шестого полевого. Омичи сравняли счет — 5:5. Шайбу забросил Наиль Якупов. Матч перешел в овертайм.

Дополнительное время завершилось без забитых шайб. В серии буллитов «Авангард» оказался сильнее.

Статистика матча:

  • Броски: 51-68;
  • Броски в створ: 33-41;
  • Голы: 5-5;
  • Вбрасывания: 33-36;
  • Блокированные броски: 16-5;
  • Силовые приемы: 10-34;
  • Отборы: 10-2;
  • Потери: 7-10;
  • Перехваты: 4-7;
  • Время в атаке: 14:43–15:37;
  • Штраф: 10-12.

Следующий матч «Авангард» проведет на домашней арене. В воскресенье, 12 января, «ястребы» примут уфимский «Салават Юлаев».

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