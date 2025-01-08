Триллер на выезде. «Авангард» в сумасшедшем матче вырвал победу у «Северстали»

Posted 8 января, 16:39
Published 8 января, 16:39
Modified 8 января, 16:41
Updated 8 января, 16:41
Омский «Авангард» сегодня, 8 января, встречался в Череповце с местной «Северсталью». «Ястребы» победили со счетом 6:5. Исход поединка решился в серии послематчевых бросков.
На 6-й минуте первого периода у «Северстали» за подножку удалился Николай Чебыкин. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. А на 8-й минуте матча хозяева льда открыли счет. Шайбу в ворота Никиты Серебрякова забросил Данил Аймурзин. В середине периода «ястреб» Наиль Якупов отправился в штраф-бокс за подножку. Омичи выстояли в меньшинстве, но тут же пропустили в равных составах. С передачи Ильи Иванцова и Михаила Ильина шайбу забросил Алексей Кручинин — 2:0.
Под конец первого игрового отрезка защитник «Северстали» Владимир Грудинин получил два малых штрафа: он попал по лицу высоко поднятой клюшкой нападающему омичей Николаю Прохоркину. Однако за похожее нарушение на скамейку на 4 минуты почти сразу поехал и Наиль Якупов. Больше счет в первом периоде не менялся, команды отправились на перерыв.
На 23-й минуте Кирилл Пилипенко довел счет до 3:0. Ассистентом атаки стал Руслан Абросимов. Однако «ястребы» тут же отыграли одну шайбу (3:1). Ворота соперника поразил Никита Холодилин, в атаке также поучаствовали Игорь Мартынов и Илья Каблуков. На 26-й минуте Холодилин оформил дубль — 3:2. Мартынов и Каблуков вновь стали ассистентами.
Под конец второго периода «Северсталь» увеличила отрыв (4:2). Автором гола стал Кирилл Пилипенко. Передачи на счету Николая Чебыкина и Тимофея Давыдова.
В третьем периоде «Авангарду» необходимо было отыгрываться. На 43-й минуте Рид Буше забил третью в ворота хозяев льда (4:3). Передачи отдали Семен Чистяков и Константин Окулов.
«Северсталь» не собиралась отступать. Николай Чебыкин сделал счет 5:3 на 49-й минуте матча. Затем хозяева льда остались в меньшинстве, а «Авангард» воспользовался преимуществом — 5:4. Отличился Семен Чистяков. В конце периода «ястребы» заменили голкипера на шестого полевого. Омичи сравняли счет — 5:5. Шайбу забросил Наиль Якупов. Матч перешел в овертайм.
Дополнительное время завершилось без забитых шайб. В серии буллитов «Авангард» оказался сильнее.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет на домашней арене. В воскресенье, 12 января, «ястребы» примут уфимский «Салават Юлаев».