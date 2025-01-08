Триллер на выезде. «Авангард» в сумасшедшем матче вырвал победу у «Северстали»

На 6-й минуте первого периода у «Северстали» за подножку удалился Николай Чебыкин. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. А на 8-й минуте матча хозяева льда открыли счет. Шайбу в ворота Никиты Серебрякова забросил Данил Аймурзин. В середине периода «ястреб» Наиль Якупов отправился в штраф-бокс за подножку. Омичи выстояли в меньшинстве, но тут же пропустили в равных составах. С передачи Ильи Иванцова и Михаила Ильина шайбу забросил Алексей Кручинин — 2:0.