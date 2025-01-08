«То выбросы, то вонь»: омичи массово пожаловались на выбросы по всему городу

Омичи заметили странные выбросы в воздухе не только в центре, но и на окраинах города. Наибольшее количество жалоб поступило из поселков Ростовка и Андреевка, а также с улиц Добровольского, Осоавиахимовской, Орджоникидзе, Водников и из Чкаловского и Амурского поселков.