«То выбросы, то вонь»: омичи массово пожаловались на выбросы по всему городу

Posted 8 января, 09:36
Published 8 января, 09:36
Modified 8 января, 11:11
Updated 8 января, 11:11
В омских группах «Типичный Омск» и «Омск Live» разместили жалобы горожан, которые заметили налет серого цвета. Выбросы покрыли снег, одежду и автомобили.
Омичи заметили странные выбросы в воздухе не только в центре, но и на окраинах города. Наибольшее количество жалоб поступило из поселков Ростовка и Андреевка, а также с улиц Добровольского, Осоавиахимовской, Орджоникидзе, Водников и из Чкаловского и Амурского поселков.
Многие омичи делятся своими впечатлениями в соцсетях:
«Приехали на дачу, все серое. В Омске тут каждый день то выбросы, то вонь стоит».
«Вчера вместе со снегом падала сажа. Щипало глаза, а потом заметила: на куртке остались грязные следы».
«Приехали на Зеленый остров, пока ходили — машина в пепле».
«Жителей Амурского поселка лишили воды и тепла, теперь решили пеплом дать подышать».
Впрочем, есть районы, где жители не заметили подобных выбросов. Например, на улице Северная, по словам очевидцев, снег остается белым.
«У нас на Северных, недалеко от Красного пути, все норм. Снежок белый, хоть у некоторых и печки еще».
Официальных комментариев от городских властей или природоохранных организаций пока не поступало. Жители требуют разобраться в причинах загрязнения и принять меры.
Напомним, Ранее Город55 писал, что омский Ленинградский мост начал ржаветь спустя год после капитального ремонта. Работы на объекте проводила компания «Стройтраст» Армана Акопяна.