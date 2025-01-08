Сотни миллионов: омские застройщики вложатся в образование школьников

Posted 8 января, 05:49
Published 8 января, 05:49
Modified 8 января, 05:55
Updated 8 января, 05:55
В 2024 году в Омске было заключено 9 соглашений с застройщиками, направленных на улучшение условий обучения и воспитания детей. Мэр города Сергей Шелест сообщил, что эти договоренности помогут значительным образом улучшить социальную инфраструктуру.
В рамках соглашений застройщики обязались внести следующие суммы в городской бюджет:
Кроме того, для улучшения инфраструктуры образования в городе предусмотрены несколько крупных строительных проектов:
Отмечается, что соглашения с застройщиками стали возможны благодаря решению Горсовета, принятому 15 мая 2024 года. Это решение позволяет компаниям участвовать в улучшении социальной инфраструктуры Омска. Застройщики могут передавать средства в городской бюджет на строительство или реконструкцию объектов, таких как детские сады и школы, а также финансировать капитальный ремонт существующих зданий для создания дополнительных мест для детей.
Напомним, в Омской области начались поиски подрядчика, который займется строительством школы в селе Одесское. Начальная цена контракта составляет более миллиарда рублей.