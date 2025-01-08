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Posted 8 января, 05:49

Published 8 января, 05:49

Modified 8 января, 05:55

Updated 8 января, 05:55

Омские застройщики потратят сотни миллионов на улучшение условий обучения детей

Сотни миллионов: омские застройщики вложатся в образование школьников

8 января 2025, 05:49
Фото: 1MI.

Омские застройщики потратят сотни миллионов на улучшение условий обучения детей

Застройщики получили возможность участвовать в развитии социальной инфраструктуры Омска.

В 2024 году в Омске было заключено 9 соглашений с застройщиками, направленных на улучшение условий обучения и воспитания детей. Мэр города Сергей Шелест сообщил, что эти договоренности помогут значительным образом улучшить социальную инфраструктуру.

В рамках соглашений застройщики обязались внести следующие суммы в городской бюджет:

  • ООО «Горпроект» — более 50 миллионов рублей;
  • АО «ЗСЖБ № 6», который строит дома на улицах Шебалдина, 22 Декабря, Граничная и 12 Декабря — более 114 миллионов рублей;
  • ООО «Трест-4» — более 352 миллионов рублей (на строительство образовательных учреждений).

Кроме того, для улучшения инфраструктуры образования в городе предусмотрены несколько крупных строительных проектов:

  • ООО «БРИК» и ООО «Полат» займутся капитальным ремонтом здания на улице Булатова, 68 (там разместится филиал школы на 219 мест с детским садом);
  • ООО «Нордстрой» и ООО «БРИК» будут выполнять капитальный ремонт школы на улице 21-я Амурская, 21а с созданием дополнительных 180 мест;
  • ООО «Догма-Омск» построит детский сад на 290 мест на улице Светловской;
  • ООО «Брусника» возведет школу на 1550 мест в районе Шаронова и 2-й Рыбачьей;
  • В строительстве детского сада на 310 мест на улице Успешная примут участие несколько застройщиков: ООО «КНЗ-1», ООО «КНЗ-2», ООО «КНЗ-3» и ООО «Московка-дом1».

Отмечается, что соглашения с застройщиками стали возможны благодаря решению Горсовета, принятому 15 мая 2024 года. Это решение позволяет компаниям участвовать в улучшении социальной инфраструктуры Омска. Застройщики могут передавать средства в городской бюджет на строительство или реконструкцию объектов, таких как детские сады и школы, а также финансировать капитальный ремонт существующих зданий для создания дополнительных мест для детей.

Напомним, в Омской области начались поиски подрядчика, который займется строительством школы в селе Одесское. Начальная цена контракта составляет более миллиарда рублей.

Поиски подрядчика уже идут: в омском селе появится школа за 1,3 миллиарда рублей
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#Диана Рязанцева#Образование#Омск#Капитальный ремонт#Горсовет#Школы#Детские сады#Проекты#Застройщики#Социальная инфраструктура#Соглашения
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