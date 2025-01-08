Сотни миллионов: омские застройщики вложатся в образование школьников

Отмечается, что соглашения с застройщиками стали возможны благодаря решению Горсовета, принятому 15 мая 2024 года. Это решение позволяет компаниям участвовать в улучшении социальной инфраструктуры Омска. Застройщики могут передавать средства в городской бюджет на строительство или реконструкцию объектов, таких как детские сады и школы, а также финансировать капитальный ремонт существующих зданий для создания дополнительных мест для детей.