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Posted 8 января, 13:16

Published 8 января, 13:16

Modified 8 января, 14:09

Updated 8 января, 14:09

В Омской области неосторожность при курении привела к смертельному пожару

Смертельная сигарета: неосторожное курение привело к серьезному пожару

8 января 2025, 13:16
Фото: МЧС Омской области.

В Омской области неосторожность при курении привела к смертельному пожару

Открытое горение удалось ликвидировать спустя почти полчаса.

МЧС Омской области сообщают, что сегодня вечером в селе Одесское по улице Одесской произошел пожар в частном доме. Сообщение о возгорании поступило в 16:57. На место оперативно выехали семь сотрудников экстренных служб с двумя единицами техники.

Видео: МЧС Омской области. Сообщение поступило 8 января в 16:57

Пожар охватил площадь около 25 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать спустя почти полчаса — в 17:26. Однако, несмотря на усилия спасателей, трагедии избежать не удалось — в огне погиб один человек.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Напомним, сегодня ночью в омском парке 30-летия ВЛКСМ произошел пожар в тире. Здание серьезно пострадало.

Ночной пожар в Омске: МЧС спасли парк 30-летия ВЛКСМ от огня
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#Диана Рязанцева#Видео#Омск#Омская область#Частный дом#МЧС#Трагедия#Спасатели#Возгорание
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