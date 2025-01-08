Смертельная сигарета: неосторожное курение привело к серьезному пожару

Posted 8 января, 13:16
Published 8 января, 13:16
Modified 8 января, 14:09
Updated 8 января, 14:09
МЧС Омской области сообщают, что сегодня вечером в селе Одесское по улице Одесской произошел пожар в частном доме. Сообщение о возгорании поступило в 16:57. На место оперативно выехали семь сотрудников экстренных служб с двумя единицами техники.
Пожар охватил площадь около 25 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать спустя почти полчаса — в 17:26. Однако, несмотря на усилия спасателей, трагедии избежать не удалось — в огне погиб один человек.
Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Напомним, сегодня ночью в омском парке 30-летия ВЛКСМ произошел пожар в тире. Здание серьезно пострадало.