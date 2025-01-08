Сейчас или потом: изучаем вопрос с дорогими покупками в начале года

Posted 8 января, 08:00
Published 8 января, 08:00
Modified 8 января, 08:00
Updated 8 января, 08:00
Город55 уже писал о том, что российская экономика в начале 2025 года находится в неоднозначном положении. Рубль существенно подешевел по сравнению с основными мировыми валютами, Центробанк поднял ключевую ставку до исторического максимума (21%), чтобы ограничить инфляцию, и это заметно отразилось на реализации разного рода проектов: бизнес предпочитает сделать паузу, не вкладывая деньги до того момента, когда ставка понизится.
В наступившем году слишком много неясного. Есть разные мнения о том, что будет с ключевой ставкой, как может измениться геополитическая ситуация, что произойдет с курсом рубля и, соответственно, насколько вырастут цены в разных сегментах рынка. Все эти параметры должны определять поведение российского потребителя. Что делать, если прямо сейчас у россиянина есть деньги на крупную покупку — скажем, на улучшение жилищных условий или на новый автомобиль? Следует потратить деньги сейчас или в течение года что-то может подешеветь? Однозначного ответа на этот вопрос не даст никто, но можно, по крайней мере, собрать кое-какие данные.
Жилье в целом по России подорожало за 2024 год на 11% при официальном уровне инфляции 9,6% — 9,8%. Ситуация заметно меняется: теперь нет массовой льготной ипотеки, условия по ряду других адресных программ ухудшились, рыночная ипотека подорожала. Из-за всего этого спрос должен будет снижаться. Скажем, Сбербанк прогнозирует снижение общего объема своей ипотеки в 2025 году с 5 до 4,3 трлн рублей (при том, что в 2023 году это были рекордные 7,8 трлн).
В этой ситуации у застройщиков просто нет ресурса для существенного повышения цен: стагнирующий рынок слишком сильно их ограничивает. С другой стороны, стройматериалы и строительно-монтажные работы неизменно дорожают, а значит, регулирование цен в соответствии с уровнем инфляции выглядит как неизбежное.
Снижение цен на вторичном рынке может считаться несколько более вероятным. Там нет фактора роста издержек, зато есть заметная сезонность: спрос всегда повышается в 4-м квартале, а в начале года он минимальный, из-за чего колеблется и цена вопроса.
С ценами на автомобили в 2025 году все более однозначно. Есть общая инфляция, есть утилизационный сбор, выросший в октябре 2024 года и еще не вложенный в полном объеме в конечную стоимость машин, есть нестабильность рубля, дешевеющего в том числе по отношению к юаню (между тем многие китайские марки за последние годы набрали популярность в России). Из-за зависимости рынка от импорта и неослабевающих санкций сохраняется дефицит предложения, а это по законам рынка толкает цены вверх.
В целом динамика замедляется: в 2022 году средняя цена авто выросла на 24%, в 2023-м на 12%, в 2024-м, по данным на октябрь, — на 6%, но стабилизация на уровне инфляции вряд ли возможна, пока производство внутри страны не удовлетворяет спрос полностью. Значит, машины в России должны дорожать быстрее, чем все остальное.
За рекомендациями мы обратились к доктору социологических наук, профессору кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ Олегу Рою. Эксперт уверен: если деньги имеются — надо делать покупку, не откладывая. Но есть нюанс.
«Ждать того, что что-то подешевеет, конечно, не стоит, — констатировал профессор. — В нынешних условиях, если есть возможность купить, лучше покупать сейчас. Другое дело, что у потребителей зачастую нет нужного объема денег… К тому же, например, машины очень подорожали, а купленный в салоне автомобиль дешевеет при перепродаже процентов на 20. Поэтому нужно заранее четко взвешивать приоритеты и понимать, что в целом может быть еще хуже».
В сложившихся условиях, считает Олег Рой, нужно подходить к масштабным покупкам особенно вдумчиво.
«Тема финансовой подушки актуализируется, — отметил эксперт. — В советское время, когда ситуация была более стабильной, люди всегда откладывали на черный день. Сейчас делать это перестали — на мой взгляд, совсем зря».
Стоит отметить, что тема сбережений как советского наследия очень часто трактуется в публичных обсуждениях (например, в социальных сетях) в негативном ключе. В ряде случаев это связано с контекстом, когда пожилые люди отдают внушительные суммы мошенникам. «Лучше бы что-то на эти деньги купили», — пишут комментаторы. Безусловно, лучше что-то купить, чем совсем потерять деньги. Однако, к счастью, в нормальной ситуации перед потребителем стоит более сложный выбор. Этим и нужно пользоваться.