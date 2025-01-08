Сейчас или потом: изучаем вопрос с дорогими покупками в начале года

В наступившем году слишком много неясного. Есть разные мнения о том, что будет с ключевой ставкой, как может измениться геополитическая ситуация, что произойдет с курсом рубля и, соответственно, насколько вырастут цены в разных сегментах рынка. Все эти параметры должны определять поведение российского потребителя. Что делать, если прямо сейчас у россиянина есть деньги на крупную покупку — скажем, на улучшение жилищных условий или на новый автомобиль? Следует потратить деньги сейчас или в течение года что-то может подешеветь? Однозначного ответа на этот вопрос не даст никто, но можно, по крайней мере, собрать кое-какие данные.