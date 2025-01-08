«Прощай, бакалавриат и магистратура»: что известно о новой системе образования

Posted 8 января, 06:11
Published 8 января, 06:11
Modified 8 января, 06:18
Updated 8 января, 06:18
С 2026 года российские вузы перейдут на новую систему образования. Об этом сообщил экс-глава минобра Омской области Иван Кротт. Нововведение коснется структуры высшего образования, а бакалавриат и магистратура будут заменены на два уровня: базовое высшее и специализированное высшее образование.
Переход на новую систему начнется 1 сентября 2026 года:
Главным изменением станет отказ от Болонской системы, которая включает в себя бакалавриат и магистратуру. Студенты, обучающиеся по старым программам, смогут завершить свое обучение в рамках действующих образовательных курсов.
Некоторые университеты, участвующие в пилотном проекте, начнут внедрять новую систему уже в 2025 году, прекращая набор на бакалавриат и магистратуру. Аспирантура останется без изменений и продолжит существовать в привычной форме.
Напомним, что ранее стали известны даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в Омской области.