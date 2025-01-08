«Прощай, бакалавриат и магистратура»: что известно о новой системе образования

С 2026 года российские вузы перейдут на новую систему образования. Об этом сообщил экс-глава минобра Омской области Иван Кротт. Нововведение коснется структуры высшего образования, а бакалавриат и магистратура будут заменены на два уровня: базовое высшее и специализированное высшее образование.