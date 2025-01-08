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Posted 8 января, 06:11

Published 8 января, 06:11

Modified 8 января, 06:18

Updated 8 января, 06:18

Омские студенты останутся без бакалавриата и магистратуры

«Прощай, бакалавриат и магистратура»: что известно о новой системе образования

8 января 2025, 06:11
Фото: Изображение Midjourney.

Омские студенты останутся без бакалавриата и магистратуры

Полный переход на новую систему образования произойдет в следующем году.

С 2026 года российские вузы перейдут на новую систему образования. Об этом сообщил экс-глава минобра Омской области Иван Кротт. Нововведение коснется структуры высшего образования, а бакалавриат и магистратура будут заменены на два уровня: базовое высшее и специализированное высшее образование.

Переход на новую систему начнется 1 сентября 2026 года:

  • Базовое высшее образование будет длиться от 4 до 6 лет;
  • Специализированное — от 1 до 3 лет.

Главным изменением станет отказ от Болонской системы, которая включает в себя бакалавриат и магистратуру. Студенты, обучающиеся по старым программам, смогут завершить свое обучение в рамках действующих образовательных курсов.

Некоторые университеты, участвующие в пилотном проекте, начнут внедрять новую систему уже в 2025 году, прекращая набор на бакалавриат и магистратуру. Аспирантура останется без изменений и продолжит существовать в привычной форме.

Напомним, что ранее стали известны даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в Омской области.

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#Диана Рязанцева#Образование#Омск#Омская область#ЕГЭ#Студенты#ОГЭ#Бакалавриат#Магистратура
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