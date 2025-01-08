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Posted 8 января, 13:49

Published 8 января, 13:49

Modified 8 января, 13:51

Updated 8 января, 13:51

Новая система образования, продажа бизнесов, 4 дня без тепла. Омск сегодня

Новая система образования, продажа бизнесов, 4 дня без тепла. Омск сегодня

8 января 2025, 13:49
Фото: 1MI.
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Омские вузы заменят бакалавриат и магистратуру со следующего года

Российские вузы в 2026 году перейдут на новую систему образования. Бакалавриат и магистратура заменятся на два уровня. Базовое высшее образование будет длиться от 4 до 6 лет, специализированное высшее — от 1 до 3 лет. Аспирантура останется в прежнем виде, без изменений. Некоторые вузы прекратят набор на привычные уровни образования уже в этом году.

«Прощай, бакалавриат и магистратура»: что известно о новой системе образования
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Новость № 1. В Омске выставили на продажу готовые бизнесы

в Омской области продаются три пивоварни от 9,9 до 12,9 миллионов рублей. Каждая из них отличается масштабом и уровнем оснащения, предлагая возможности как для крупного производства, так и для создания крафтового пива. Также продается кофейня-вафельная за 650 000 рублей, которая открылась 1 сентября 2024 года и проработала до декабря.

В Омске выставлена на продажу кофейня-вафельная, которая проработала 4 месяца
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Новость № 1. Жители омской Кормиловки сидят без воды и тепла уже четвертые сутки

Жители рабочего поселка Кормиловка жалуются, что не могут запустить котлы отопления, а морозы уже наступили. Из-за проблем на водопроводных магистралях нет должного давления воды. В администрации сообщили, что порывы на сетях начали устранять с 6 января, за это время удалось ликвидировать три порыва на трубопроводе. Ремонт планируют завершить к 10 января.

Кормиловка без воды и тепла: жители вынуждены замерзать четвертые сутки
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#Диана Рязанцева#Омск#Вода#Итоги дня#Тепло#Кофейня#Кормиловка#Бакалавриат#Магистратура#Система образования#Продажа бизнесов#Проблемы с водоснабжением
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