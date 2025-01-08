Новая система образования, продажа бизнесов, 4 дня без тепла. Омск сегодня

Posted 8 января, 13:49
Published 8 января, 13:49
Modified 8 января, 13:51
Updated 8 января, 13:51
Новость № 1. Омские вузы заменят бакалавриат и магистратуру со следующего года
Российские вузы в 2026 году перейдут на новую систему образования. Бакалавриат и магистратура заменятся на два уровня. Базовое высшее образование будет длиться от 4 до 6 лет, специализированное высшее — от 1 до 3 лет. Аспирантура останется в прежнем виде, без изменений. Некоторые вузы прекратят набор на привычные уровни образования уже в этом году.
Новость № 1. В Омске выставили на продажу готовые бизнесы
в Омской области продаются три пивоварни от 9,9 до 12,9 миллионов рублей. Каждая из них отличается масштабом и уровнем оснащения, предлагая возможности как для крупного производства, так и для создания крафтового пива. Также продается кофейня-вафельная за 650 000 рублей, которая открылась 1 сентября 2024 года и проработала до декабря.
Новость № 1. Жители омской Кормиловки сидят без воды и тепла уже четвертые сутки
Жители рабочего поселка Кормиловка жалуются, что не могут запустить котлы отопления, а морозы уже наступили. Из-за проблем на водопроводных магистралях нет должного давления воды. В администрации сообщили, что порывы на сетях начали устранять с 6 января, за это время удалось ликвидировать три порыва на трубопроводе. Ремонт планируют завершить к 10 января.