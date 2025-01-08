Новая система образования, продажа бизнесов, 4 дня без тепла. Омск сегодня

Российские вузы в 2026 году перейдут на новую систему образования. Бакалавриат и магистратура заменятся на два уровня. Базовое высшее образование будет длиться от 4 до 6 лет, специализированное высшее — от 1 до 3 лет. Аспирантура останется в прежнем виде, без изменений. Некоторые вузы прекратят набор на привычные уровни образования уже в этом году.