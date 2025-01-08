Ночной пожар в Омске: МЧС спасли парк 30-летия ВЛКСМ от огня

Posted 8 января, 03:19
Published 8 января, 03:19
Modified 8 января, 03:28
Updated 8 января, 03:28
МЧС России сообщает, что в Омске произошел пожар в тире, расположенном у входа в парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Загорелось помещение площадью 192 квадратных метра. На борьбу с огнем были оперативно направлены силы МЧС: 33 специалиста и 7 единиц техники.
Сообщение о возгорании поступило в 00:29. Спасатели активно работали на месте происшествия, чтобы ликвидировать пламя. К 02:10 пожар полностью потушили. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.
Напомним, вчера вечером в Омске эвакуировали посетителей торгового центра «Континент».