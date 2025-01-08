Ночной пожар в Омске: МЧС спасли парк 30-летия ВЛКСМ от огня

МЧС России сообщает, что в Омске произошел пожар в тире, расположенном у входа в парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Загорелось помещение площадью 192 квадратных метра. На борьбу с огнем были оперативно направлены силы МЧС: 33 специалиста и 7 единиц техники.