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Posted 8 января, 03:19

Published 8 января, 03:19

Modified 8 января, 03:28

Updated 8 января, 03:28

Омский парк 30-летия ВЛКСМ едва не стал жертвой пожара

Ночной пожар в Омске: МЧС спасли парк 30-летия ВЛКСМ от огня

8 января 2025, 03:19
Фото: 1MI.

Омский парк 30-летия ВЛКСМ едва не стал жертвой пожара

В парке загорелся тир.

МЧС России сообщает, что в Омске произошел пожар в тире, расположенном у входа в парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Загорелось помещение площадью 192 квадратных метра. На борьбу с огнем были оперативно направлены силы МЧС: 33 специалиста и 7 единиц техники.

Видео: МЧС Росиии. У входа в парк культуры и отдыха загорелось помещение на 192 квадратах

Сообщение о возгорании поступило в 00:29. Спасатели активно работали на месте происшествия, чтобы ликвидировать пламя. К 02:10 пожар полностью потушили. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

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#Диана Рязанцева#Происшествия#Видео#Омск#Пожары#Парк#МЧС#Огонь
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