На мосту у Телецентра в Омске образовался серьезный затор в день открытия реверса

Posted 8 января, 08:45
Published 8 января, 08:45
Modified 8 января, 09:35
Updated 8 января, 09:35
Основной причиной затрудненного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ 8 января стали сразу три дорожно-транспортных происшествия. Одно из самых серьезных ДТП произошло в крайней правой полосе. Большегруз допустил наезд на легковой автомобиль, заблокировав одну из полос движения. Это существенно осложнило проезд для автомобилей.
Однако многие омичи считают, что пробки связаны не только с авариями, но и с запуском реверсивного движения на мосту. На карте 2ГИС жители оставляют комментарии с вопросами и замечаниями:
«Для чего вообще эти светофоры поставили?».
«Может светофоры еще не настроили?».
«Запустили реверсивное движение».
Несмотря на затруднения на мосту, общий уровень пробок в городе остается сравнительно низким — по оценкам, они составляют всего 3 балла.
Напомним, реверсивное движение на мосту у Телецентра начало полноценно работать сегодня в 9:00 — на день раньше запланированного срока. Однако уже известно расписание переключения сигналов на мосту — познакомиться с ним можно в нашем материале: