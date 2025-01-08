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Posted 8 января, 08:45

Published 8 января, 08:45

Modified 8 января, 09:35

Updated 8 января, 09:35

На мосту у Телецентра в Омске образовался серьезный затор в день открытия реверса

На мосту у Телецентра в Омске образовался серьезный затор в день открытия реверса

8 января 2025, 08:45
Фото: 1MI.
На мосту произошло сразу три ДТП.

Основной причиной затрудненного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ 8 января стали сразу три дорожно-транспортных происшествия. Одно из самых серьезных ДТП произошло в крайней правой полосе. Большегруз допустил наезд на легковой автомобиль, заблокировав одну из полос движения. Это существенно осложнило проезд для автомобилей.

В крайней правой полосе произошло ДТП с участием фуры и легкого автомобиля
В крайней правой полосе произошло ДТП с участием фуры и легкого автомобиля
В крайней правой полосе произошло ДТП с участием фуры и легкого автомобиля. Фото: Скриншот видео «Инцидент Омск»

Однако многие омичи считают, что пробки связаны не только с авариями, но и с запуском реверсивного движения на мосту. На карте 2ГИС жители оставляют комментарии с вопросами и замечаниями:

«Для чего вообще эти светофоры поставили?».
«Может светофоры еще не настроили?».
«Запустили реверсивное движение».
Пробки оцениваются в 3 балла
Пробки оцениваются в 3 балла. Фото: 2ГИС

Несмотря на затруднения на мосту, общий уровень пробок в городе остается сравнительно низким — по оценкам, они составляют всего 3 балла.

Напомним, реверсивное движение на мосту у Телецентра начало полноценно работать сегодня в 9:00 — на день раньше запланированного срока. Однако уже известно расписание переключения сигналов на мосту — познакомиться с ним можно в нашем материале:

В мэрии Омска назвали точное расписание реверсивного движения на мосту у Телецентра
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#Диана Рязанцева#ДТП#Пробки#Омск#Светофоры#Затор#Мост имени 60-летия ВЛКСМ#Телецентр#Реверсивное движение
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